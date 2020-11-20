За расовое равноправие: финское эскимо сменит название

Классическое мороженое на палочке будет называться Puikko. Это слово означает как палочку, на которой держится мороженое, так и само мороженое на палочке.

В компании-производителе Froneri Finland Oy рассказали, что задумывались над сменой названия уже давно, в основном из-за отзывов потребителей. На весну 2021 года было запланировано обновление упаковки и рецептуры, поэтому было решено сменить и название.

– Мы живем в глобальном и меняющемся мире. Хотя в финском языке слово eskimo и не является оскорбительным, всё равно речь идет о группе людей, у которых есть право самим определять, как они хотят называться. Большинство представителей коренных народов Гренландии и Канады предпочитают другие термины, и мы уважаем их желание, — сказала руководитель отдела маркетинга Froneri Finland Минна Брунберг.

Следует отметить, что в финском и русском языке есть несколько принципиальных различий в употреблении слова ”эскимо”. В русском есть два отдельных слова (эскимо и эскимос), а в финском и представитель нации, и мороженое называется одним словом eskimo. Кроме того, в России словом ”эскимо” называют любое мороженое на палочке, а в Финляндии все несколько сложнее. Долгое время в стране продавалось только одно мороженое на палочке — под брендом Eskimo, поэтому название бренда стало синонимом сорта мороженого. Но когда появилось подобное мороженое других производителей, для его обозначения не стали использовать слово eskimo. Вместо этого используют слова jäätelöpuikko или просто puikko. Последнее и заменило Eskimo в названии бренда.

Мороженое под брендом Eskimo стало выпускаться в Финляндии в 1968 году, а компания-производитель была основана в 1935 году в Хельсинки.