За прошлый год в столице 16 детальных планировок признаны недействительными

”Собранные данные ясно показывают, что коронавирус не повлиял на планировочную и строительную деятельность в Таллинне и не препятствовал работе Департамента городского планирования, — подчеркнул вице-мэр Андрей Новиков. — Несмотря на сложную организацию рабочего процесса, порой было обработано больше ходатайств, чем в прошлые годы”.

Если в 2019 году департамент инициировал 25 детальных планировок, то в прошлом году их было 26, то есть на одну больше. В прошлом году было выдано на 90 условий проектирования больше, чем в позапрошлом году, 210 (2020 год) и 120 (2019 год) соответственно. В прошлом году поступило 35 ходатайств об инициировании детальной планировки, в позапрошлом году их было 43. Число принятых детальных планировок последние два года остается неизменным — по 21. В прошлом году утвердили 27 детальных планировок, 16 признали недействительными. Заметно выросло число ходатайств о выдаче проектных условий — в 2020 году было представлено 376 ходатайств, в 2019 году — 330.

Строительный отдел выдал в прошлом году более чем на 100 разрешений на строительство больше, чем в 2019 году, то есть в 2020 году выдали 1149 разрешений на строительство, в 2019 году — 1042. Число разрешений на использование осталось примерно на том же уровне — в 2020 году выдали 1049 разрешений, в 2019 — 1058.

В прошлом году было зарегистрировано 780 извещений о строительстве, извещений об использовании — 468.

Цифры в секторе строительного надзора остались примерно такими же: в 2020 году департамент вынес 53 предписания и предупреждения, в 2019 году — 60.