За приостановление выплат во вторую пенсионную ступень придется заплатить

С целью экономии средств во время вызванного коронавирусом кризиса государство с июля этого года по 31 августа следующего года приостановило свою долю отчислений во вторую пенсионную ступень (4%). В связи с этим в октябре каждому, кто присоединен ко второй ступени, дана возможность решить, будет ли он продолжать платить 2% от своей зарплаты.

Заявление можно подать на сайте Пенсионного центра www.pensionikeskus.ee или через банк. О том, что услуга платная, ранее не сообщалось, хотя и стоит она всего 0,65 евро.

Что касается полного выхода из второй ступени, то такая возможность появится только в следующем году. Можно ли будет вывести деньги в полном объеме, зависит от решения государственно суда, которое будет вынесено в течение октября.