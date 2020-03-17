За последние три недели цены на топливо больше всего снизились по сравнению с Европой именно в Эстонии

"Сегодня все внимание в Alexela сконцентрировано на том, чтобы мы как фирма, оказывающая жизненно важную услугу, могли обеспечить продажу моторного топлива на всех заправках Alexela по всей Эстонии. Мы подтверждаем, что в Эстонии обеспечено снабжение топливом, на заправках и в топливных терминалах имеются достаточные запасы топлива. Также сегодня и ежедневное снабжение всего топливного рынка топливом осуществляется, как и в обычной ситуации", — отмечает исполнительный директор AS Alexela Айво Адамсон.

В связи с участившимися вопросами о ценах на топливо исполнительный директор энергетического предприятия отмечает, что по сравнению с Европой в Эстонии цены на топливо упали больше всего. Одновременно Адамсон заявляет, что цены в Эстонии не стоит сравнивать с ценами на мировом рынке.

"Если говорить о снижении цен на топливо, то здесь важно понимать, что розничные цены на топливо не могут в процентном соотношении снижаться пропорционально ценам на мировом рынке, потому что 60% розничной цены на топливо составляют внутригосударственные налоги. Вероятно, что цены на топливо на эстонских заправках еще будут снижаться, но когда и на сколько — этого в сегодняшней чрезвычайной ситуации не может предугадать никто", — подчеркнул Адамсон.