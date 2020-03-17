17.03.2020, 09:50

За последние три недели цены на топливо больше всего снизились по сравнению с Европой именно в Эстонии

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Alexela LNG tankla avamine
Alexela LNG tankla avamine Foto: Margus Pahv

Согласно данным Weekly Oil Bulletin Европейской комиссии, по состоянию на понедельник, 9 марта, самое большое снижение цен на топливо в ЕС было отмечено на заправках Эстонии, где цены на бензин и дизельное топливо снизились на 7 и 8 центов с литра соответственно.

"Сегодня все внимание в Alexela сконцентрировано на том, чтобы мы как фирма, оказывающая жизненно важную услугу, могли обеспечить продажу моторного топлива на всех заправках Alexela по всей Эстонии. Мы подтверждаем, что в Эстонии обеспечено снабжение топливом, на заправках и в топливных терминалах имеются достаточные запасы топлива. Также сегодня и ежедневное снабжение всего топливного рынка топливом осуществляется, как и в обычной ситуации", — отмечает исполнительный директор AS Alexela Айво Адамсон.

В связи с участившимися вопросами о ценах на топливо исполнительный директор энергетического предприятия отмечает, что по сравнению с Европой в Эстонии цены на топливо упали больше всего. Одновременно Адамсон заявляет, что цены в Эстонии не стоит сравнивать с ценами на мировом рынке.

"Если говорить о снижении цен на топливо, то здесь важно понимать, что розничные цены на топливо не могут в процентном соотношении снижаться пропорционально ценам на мировом рынке, потому что 60% розничной цены на топливо составляют внутригосударственные налоги. Вероятно, что цены на топливо на эстонских заправках еще будут снижаться, но когда и на сколько — этого в сегодняшней чрезвычайной ситуации не может предугадать никто", — подчеркнул Адамсон.

"Мы должны прилагать совместные усилия для стабилизации ситуации в Эстонии и нормализации нашего экономического пространства в кратчайшие сроки. На Alexela сегодня мы можем предложить работу персоналу по обслуживанию клиентов, и я по-прежнему призываю всех работников с опытом в сфере обслуживания, которые по воле обстоятельств были вынуждены выйти в неоплачиваемый отпуск, подать свою заявку на работу в магазинах Alexela по эл.почте personal@alexela.ee. Работа может быть как срочной, так и бессрочной".

Гигиена на заправках и в магазинах Alexela

  • В магазинах Alexela используется ряд дополнительных мер гигиены. Постоянно пополняются средства индивидуальной защиты работников
  • В магазинах в зоне для еды на столах клиентам предлагаются средства для дезинфекции рук
  • Все заправки снабжены одноразовыми целлофановыми перчатками. Мы просим клиентов обязательно использовать их при заправке
  • В магазинах Alexela клиент может оплатить свои покупки в кассе самообслуживания. Также как при заправке, так и при оплате покупок в магазине мы рекомендуем использовать мобильное приложение mTasku.
  • Само собой разумеется, что сегодня мы рекомендуем посетителям магазина соблюдать дистанцию.
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