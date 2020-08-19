За пивом в Латвию? Приграничная торговля алкоголем снова набирает обороты

По словам директора латвийских магазинов SuperAlko Лаури Уйбо, после введения чрезвычайного положения оборот снизился на 90%, но сейчас продажи снова находятся на уровне прошлого года.

"Если посмотреть на оборот и посещаемость, то по выходным парковка настолько забита, что машину поставить негде. Народ вернулся, продажи на очень-очень хорошем уровне. В мае и начале июня, когда открыли границу, людей было не так много, но в июле посещаемость была очень высокой", — рассказал Уйбо.

Директор магазина Alko1000 Эйнар Виснапуу влияния от снижения акциза не видит: "Государство через СМИ сообщило, что акциз понижен и алкоголь подешевеет. Но люди осознали, как все обстоит в действительности, что ничего особо не изменилось, просто деньги не поступают в госказну".

По мнению директора фирмы A. Le Coq Тармо Ноопа, влияние от снижения акциза очень трудно оценить, потому что на поведении потребителя существенно сказалось вызванное вспышкой коронавируса чрезвычайное положение.