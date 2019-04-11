За первый квартал было совершено около 2 миллионов поездок на поездах Elron

Продолжающийся рост количества пассажиров явно свидетельствует о том, что потребность в быстром и безопасном передвижении на железнодорожном транспорте увеличивается.

”Пассажиров становится все больше на всех линиях, а на линиях между большими городами их количество выросло и вовсе на треть”, — отметил руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Естественно, нас радует тот факт, что пассажиры в качестве общественного транспорта предпочитают использовать поезда, и что нам удалось добиться увеличения значимости железнодорожного движения среди общественного транспорта Эстонии.

В то же время, мы вынуждены констатировать, что увеличение парка поездов Elron не поспевает за темпом роста количества пассажиров, и это привело нас к ситуации, в которой спрос превышает предложение. Мы понимаем, что, прежде всего в часы пик, поезда переполнены, однако, к сожалению, Elron не сможет решить данную проблему до тех пор, пока наш парк не будет увеличен за счет новых поездов”.

В течение первого квартала больше всего поездок было совершено в марте — в данном месяце их количество выросло на 8%, достигнув показателя в 685 000 поездок.

Хорошим результатам марта несомненно способствовали и билетные автоматы, к которым наши пассажиры уже успешно привыкли — порядка 85% пользователей нашей проездной карты приобретают билеты с помощью автомата. В случае таллиннцев и других пассажиров, обладающих правом на бесплатный проезд, чрезвычайно важно, чтобы они валидировали свое право на проезд немедленно после входа в поезд.