11.04.2019, 20:55

За первый квартал было совершено около 2 миллионов поездок на поездах Elron


rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Sepp

В период с января по март на поездах Elron было совершено на 100 000 поездок больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. В течение первых трех месяцев количество поездок выросло на 5%, в общей сложности составив 1 936 000 поездок.

Продолжающийся рост количества пассажиров явно свидетельствует о том, что потребность в быстром и безопасном передвижении на железнодорожном транспорте увеличивается.

”Пассажиров становится все больше на всех линиях, а на линиях между большими городами их количество выросло и вовсе на треть”, — отметил руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Естественно, нас радует тот факт, что пассажиры в качестве общественного транспорта предпочитают использовать поезда, и что нам удалось добиться увеличения значимости железнодорожного движения среди общественного транспорта Эстонии.

В то же время, мы вынуждены констатировать, что увеличение парка поездов Elron не поспевает за темпом роста количества пассажиров, и это привело нас к ситуации, в которой спрос превышает предложение. Мы понимаем, что, прежде всего в часы пик, поезда переполнены, однако, к сожалению, Elron не сможет решить данную проблему до тех пор, пока наш парк не будет увеличен за счет новых поездов”.

В течение первого квартала больше всего поездок было совершено в марте — в данном месяце их количество выросло на 8%, достигнув показателя в 685 000 поездок.

Хорошим результатам марта несомненно способствовали и билетные автоматы, к которым наши пассажиры уже успешно привыкли — порядка 85% пользователей нашей проездной карты приобретают билеты с помощью автомата. В случае таллиннцев и других пассажиров, обладающих правом на бесплатный проезд, чрезвычайно важно, чтобы они валидировали свое право на проезд немедленно после входа в поезд.

Согласно договорам, заключенным с местными самоуправлениями для обеспечения бесплатного проезда, стоимость таких поездок возмещается предприятию Elron в соответствии с количеством поездок. Если поездка не была валидирована, с точки зрения статистики она не произошла, и Elron не может получить доход с продажи билетов. Однако для нас доход с продажи билетов является единственной возможностью улучшить наши услуги и повысить плотность движения поездов.

За три месяца больше всего поездок было совершено на линиях Таллинн-Палдиски (354 000), Таллинн-Тарту (282 000) и Таллинн-Рийзипере (278 000).

В I квартале доход Elron от продажи билетов составил 4,2 миллиона евро, что на 17% превышает соответствующий показатель в 2018 году. В марте стоимость проданных билетов достигла рекордной суммы в 1 456 000 евро.

Eesti Liinirongid AS является действующим под торговой маркой Elron (www.elron.ee) принадлежащим государству предприятием, которое предлагает услугу по быстрому, удобному, безопасному и безвредному для окружающей среды общественному транспорту на электрических и дизельных поездах на всех железнодорожных линиях Эстонии. В 2018 году на поездах Elron было выполнено 7,6 миллиона поездок.

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