За первый квартал больше всего новых клиентов через перенос номеров получила Elisa

В первом квартале текущего хозяйственного года сохранились хорошие докризисные финансовые показатели, при этом все работники Elisa организовали свой труд по-новому. Из-за распространения коронавируса по Эстонии компания решила почти полностью перейти на удаленную работу.

”После возникновения кризиса нам удалось быстро реорганизовать обслуживание клиентов. Как можно больше работников Elisa теперь трудятся удаленно, причем качество обслуживания осталось на прежнем высоком уровне”, - заявил руководитель Elisa Eesti Сами Сеппянен. Компания с более чем 1000 работников функционирует в режиме удаленной работы уже второй месяц. ”Клиенты обращаются к нам по инфотелефону, э-почте и через чат на сайте. К тому же все жители Эстонии могут пользоваться нашей новой бесплатной телефонной службой технической помощи по устройствам — дежурные ИТ-специалисты Elisa готовы ответить на широкий спектр вопросов”, - добавил Сами Сеппянен.

В первые три месяца этого года Elisa привлекла через перенос номеров больше всего новых клиентов — 1883. ”Мы предлагаем услуги телефонной связи и мобильного интернета в наилучшей сети Эстонии. Как показали результаты прошлогодних замеров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, сеть Elisa имеет самые высокие средние скорости получения данных в любой местности. Стратегия компании неизменно клиентоцентрична — наши услуги должны быть удобными, простыми в использовании и обладающими конкретной и полезной для клиента дополнительной ценностью”, - отметил Сами Сеппянен.

По словам руководителя Elisa, особого признания сейчас заслуживают все работники компании — они очень быстро отреагировали на изменения и проявили готовность максимально эффективно обслуживать клиентов в нынешней чрезвычайной ситуации. ”Такая оперативная организация массовой удаленной работы действительно впечатляет. Я хочу поблагодарить весь персонал Elisa за срочную переориентацию и повседневные усилия по оптимизации обслуживания клиентов. Спасибо нашим техникам, работникам представительств и ИТ-специалистам за персональную помощь клиентам с соблюдением всех предписаний Департамента здоровья”.