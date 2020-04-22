22.04.2020, 19:57

За первый квартал больше всего новых клиентов через перенос номеров получила Elisa

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Elisa ja Tele2 esindused suleti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Telia esindused on avatud kell 12–17.
Elisa ja Tele2 esindused suleti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Telia esindused on avatud kell 12–17.Foto: Rauno Volmar

Первый квартал текущего хозяйственного года закончился для Elisa типичным для других предприятий в Эстонии образом: возникла потребность в быстрой реорганизации всей работы, бизнес-процессов и обслуживания клиентов. Персонал Elisa оперативно отреагировал на изменившуюся ситуацию, так что поддержка клиентов осталась на 100-процентном уровне и в конце квартала — теперь уже посредством новых виртуальных каналов. Оборот компании составил 44,4 миллиона евро по состоянию на конец квартала, а 38-процентная рыночная доля в сегменте договорных частных клиентов означает лидерство Elisa, сообщила пресс-служба предприятия.

В первом квартале текущего хозяйственного года сохранились хорошие докризисные финансовые показатели, при этом все работники Elisa организовали свой труд по-новому. Из-за распространения коронавируса по Эстонии компания решила почти полностью перейти на удаленную работу.

”После возникновения кризиса нам удалось быстро реорганизовать обслуживание клиентов. Как можно больше работников Elisa теперь трудятся удаленно, причем качество обслуживания осталось на прежнем высоком уровне”, - заявил руководитель Elisa Eesti Сами Сеппянен. Компания с более чем 1000 работников функционирует в режиме удаленной работы уже второй месяц. ”Клиенты обращаются к нам по инфотелефону, э-почте и через чат на сайте. К тому же все жители Эстонии могут пользоваться нашей новой бесплатной телефонной службой технической помощи по устройствам — дежурные ИТ-специалисты Elisa готовы ответить на широкий спектр вопросов”, - добавил Сами Сеппянен.

В первые три месяца этого года Elisa привлекла через перенос номеров больше всего новых клиентов — 1883. ”Мы предлагаем услуги телефонной связи и мобильного интернета в наилучшей сети Эстонии. Как показали результаты прошлогодних замеров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, сеть Elisa имеет самые высокие средние скорости получения данных в любой местности. Стратегия компании неизменно клиентоцентрична — наши услуги должны быть удобными, простыми в использовании и обладающими конкретной и полезной для клиента дополнительной ценностью”, - отметил Сами Сеппянен.

По словам руководителя Elisa, особого признания сейчас заслуживают все работники компании — они очень быстро отреагировали на изменения и проявили готовность максимально эффективно обслуживать клиентов в нынешней чрезвычайной ситуации. ”Такая оперативная организация массовой удаленной работы действительно впечатляет. Я хочу поблагодарить весь персонал Elisa за срочную переориентацию и повседневные усилия по оптимизации обслуживания клиентов. Спасибо нашим техникам, работникам представительств и ИТ-специалистам за персональную помощь клиентам с соблюдением всех предписаний Департамента здоровья”.

По сравнению с первым кварталом прошлого года оборот Elisa увеличился до 44,4 миллиона евро — прирост составил 10%. По состоянию на конец квартала у Elisa было 664 085 подключений к мобильной связи. В начале этого года фирма Turu-uuringute AS провела крупномасштабное исследование, показавшее, что из всех операторов мобильной связи именно у Elisa больше всего частных клиентов и компания занимает 38% этого рыночного сегмента.

Количество подключений к кабельным и беспроводным ТВ-услугам возросло до 204 492. Клиентов в кабельных и оптических сетях теперь 98 285 — это почти на 3000 больше по сравнению с результатом годичной давности.

В нынешнем году продолжатся работы по развитию предприятия в кабельной сети и по уплотнению сети мобильного обмена данными в рамках подготовки к запуску сети 5G в Эстонии. Запланировано дополнительно построить еще сотни километров оптоволоконных линий для того, чтобы сверхскоростной интернет появился в домах еще многих эстоноземельцев, и перейти к предложению сверхскоростного интернета.

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