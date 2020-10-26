За первый год работы в Эстонии автомобили CityBee проехали 4,6 миллиона километров

”Предлагаемая с октября прошлого года услуга проката легковых автомобилей была очень хорошо принята на рынке Эстонии, что ясно указывает на то, что услуга каршеринга необходима на рынке страны. На сегодняшний день у нас 100 000 активных пользователей наших транспортных средств, 5000 из которых — бизнес-клиенты”, — сказала руководитель CityBee Eesti Бритта-Лийза Айт.

Она добавила, что если год назад фирма начала работать со 150 легковыми автомобилями, то на сегодня автомобильный парк CityBee вырос более чем в два раза, достигнув 350 транспортных средств. ”Поскольку профиль наших повседневных пользователей очень разнообразен, мы предлагаем широкий выбор автомобилей, где каждый сможет найти тот, который ему подходит. Марки и модели легковых автомобилей, поступающих на рынок, во многом зависят от предпочтений наших покупателей. Всего на данный момент мы предлагаем на выбор 8 марок автомобилей и 13 различных моделей”, — рассказала Айт. По её словам, до сих пор наибольшей популярностью пользуются автомобили Peugeot 308 с автоматической коробкой передач.

Руководитель CityBee Eesti отметила, что больше всего автомобилями фирмы пользуются мужчины в возрасте 31–40 лет. ”Если в других странах Балтии услугой пользуется преимущественно молодёжь, то в Эстонии тенденция обратная. Больше всего автомобилями пользуются мужчины в возрасте от тридцати лет, а также велико число пользователей в возрасте 40–55 лет”, — сказала Айт.

В среднем легковой автомобиль берут в прокат на 97 минут, в течение которых проезжают около 19 километров. ”На основании статистики можем сделать вывод, что легковые автомобили берут в прокат для повседневных дел, таких, как поездка на работу, в магазин или в гости. Чаще всего легковыми автомобилями пользуются в центре города, в Мустамяэ и Ласнамяэ”, — рассказала Айт. Она добавила, что в течение первого года работы фирмы клиенты на всех её легковых автомобилях проехали 4,6 миллиона километра, что заняло 31 миллион минут времени.

Руководитель CityBee Eesti подчеркнула, что километраж поездок и пройдённого расстояния могут казаться большими на первый взгляд, но на самом деле услуга уменьшает плотность дорожного движения и загрязнение окружающей среды.