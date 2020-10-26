26.10.2020, 10:35

За первый год работы в Эстонии автомобили CityBee проехали 4,6 миллиона километров


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За первый год работы в Эстонии автомобили CityBee проехали 4,6 миллиона километров
Citybee

За первый год клиенты совершили в Эстонии свыше 360 000 поездок на легковых автомобилях CityBee, проехав в сумме почти 4,6 миллиона километров. Предприятие планирует вывести на рынок Эстонии дополнительные транспортные средства.

”Предлагаемая с октября прошлого года услуга проката легковых автомобилей была очень хорошо принята на рынке Эстонии, что ясно указывает на то, что услуга каршеринга необходима на рынке страны. На сегодняшний день у нас 100 000 активных пользователей наших транспортных средств, 5000 из которых — бизнес-клиенты”, — сказала руководитель CityBee Eesti Бритта-Лийза Айт.

Она добавила, что если год назад фирма начала работать со 150 легковыми автомобилями, то на сегодня автомобильный парк CityBee вырос более чем в два раза, достигнув 350 транспортных средств. ”Поскольку профиль наших повседневных пользователей очень разнообразен, мы предлагаем широкий выбор автомобилей, где каждый сможет найти тот, который ему подходит. Марки и модели легковых автомобилей, поступающих на рынок, во многом зависят от предпочтений наших покупателей. Всего на данный момент мы предлагаем на выбор 8 марок автомобилей и 13 различных моделей”, — рассказала Айт. По её словам, до сих пор наибольшей популярностью пользуются автомобили Peugeot 308 с автоматической коробкой передач.

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Руководитель CityBee Eesti отметила, что больше всего автомобилями фирмы пользуются мужчины в возрасте 31–40 лет. ”Если в других странах Балтии услугой пользуется преимущественно молодёжь, то в Эстонии тенденция обратная. Больше всего автомобилями пользуются мужчины в возрасте от тридцати лет, а также велико число пользователей в возрасте 40–55 лет”, — сказала Айт.

В среднем легковой автомобиль берут в прокат на 97 минут, в течение которых проезжают около 19 километров. ”На основании статистики можем сделать вывод, что легковые автомобили берут в прокат для повседневных дел, таких, как поездка на работу, в магазин или в гости. Чаще всего легковыми автомобилями пользуются в центре города, в Мустамяэ и Ласнамяэ”, — рассказала Айт. Она добавила, что в течение первого года работы фирмы клиенты на всех её легковых автомобилях проехали 4,6 миллиона километра, что заняло 31 миллион минут времени.

Руководитель CityBee Eesti подчеркнула, что километраж поездок и пройдённого расстояния могут казаться большими на первый взгляд, но на самом деле услуга уменьшает плотность дорожного движения и загрязнение окружающей среды.

”Покупка и содержание транспортного средства — дорогостоящее дело, поэтому тем, кто не нуждается в автомобиле каждый день, услуга проката намного доступнее в финансовом плане и практичнее. Хотя после первого года работы ещё рано утверждать, в какой мере услуга каршеринга CityBee повлияла на использование личных автомобилей, мы верим, что более широкая доступность услуги снижает нагрузку на дорожное движение именно в центре города и в ближайших к нему районах, поскольку одним транспортным средством пользуются в течение дня и недели многие потребители”, — рассказала Айт.

Она отметила, что количество пользователей услуги каршеринга постоянно увеличивается, и предприятие выведет на рынок Эстонии ещё больше автомобилей, чтобы обеспечить доступность свободных транспортных средств для всех желающих. Кроме того, есть желание вывести на рынок электромобили, чтобы дополнительно уменьшить воздействие на окружающую среду.

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