31.01.2020, 10:00

За первый год на предпринимательские счета поступило более двух миллионов евро


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Foto: Andres Putting

По состоянию на конец прошлого года в Эстонии было 1 702 активных предпринимательских счёта. В течение года на предпринимательские счета поступило 2 060 000 евро, с которых было уплачено 418 000 евро налогов.

В начале прошлого года Налогово-таможенный департамент (НТД) разработал предпринимательские счета совместно с банком LHV Pank AS, чтобы упростить уплату налогов и ведение отчётности для частных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью время от времени. Например, предпринимательский счёт можно использовать, если частное лицо предлагает другим частным лицам какую-либо услугу или получает доход от продажи товара. Также предпринимательский счёт является подходящим решением для новых форм предпринимательства, например, для упрощенного налогообложения оплаты, полученной за услугу, которая была оказана одним частным лицом другому посредством платформ по заказу услуг таксоизвоза Uber и Bolt и пр.

По словам руководителя налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги, количество пользователей предпринимательскими счетами в первый год превзошло ожидания. ”Это — новое решение, к которому ещё необходимо привыкнуть. По статистике, однако, видно, что каждый месяц увеличивается доход, поступающий на предпринимательский счёт — всё больше людей обнаруживают этот доступный и простой способ для корректной уплаты налогов”, — сказала Лийвамяги.

Лийвамяги поддерживает частных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в небольшом объёме, в использовании предпринимательских счетов. ”Если у лица, предлагающего услугу, имеется предпринимательский счёт, то ему не придётся волноваться за регистрацию трудовых отношений, подачу бухгалтерских отчётов, подачу ежемесячных налоговых деклараций и уплату налогов”, — добавила Лийвамяги.

При использовании предпринимательского счёта налоговая ставка составляет 20 % от суммы, поступившей на счёт. Если годовой доход человека превышает 25 000 евро, то облагается налогом сумма, превышающая этот предел, а налоговая ставка составляет 40 %. При этом, налоги из суммы вычитаются автоматически и делать бухгалтерские или налоговые отчёты не требуется. Доходы, заработанные посредством предпринимательского счёта, вносить в декларацию о доходах физического лица не требуется.

Предпринимательский счёт нельзя использовать, если сумма, поступившая на счёт, превышает 40 000 евро в календарном году. ”В этом случае, действительно ведётся предпринимательская деятельность и необходимо зарегистрироваться в качестве предпринимателя, выбрав соответствующую форму: либо предприниматель — физическое лицо, либо коммерческое объединение”, — пояснила Лийвамяги.

Для открытия предпринимательского счёта необходимо быть клиентом банка LHV Pank AS. Посредством интернет-банка LHV Pank AS можно заключить клиентский договор и открыть предпринимательский счёт в электронном виде. Более подробно о предпринимательском счёте можно прочитать здесь.

Разработка финансировалась из средств Европейского фонда регионального развития по теме ”Разработка общедоступных услуг”.

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