За первый год на предпринимательские счета поступило более двух миллионов евро

В начале прошлого года Налогово-таможенный департамент (НТД) разработал предпринимательские счета совместно с банком LHV Pank AS, чтобы упростить уплату налогов и ведение отчётности для частных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью время от времени. Например, предпринимательский счёт можно использовать, если частное лицо предлагает другим частным лицам какую-либо услугу или получает доход от продажи товара. Также предпринимательский счёт является подходящим решением для новых форм предпринимательства, например, для упрощенного налогообложения оплаты, полученной за услугу, которая была оказана одним частным лицом другому посредством платформ по заказу услуг таксоизвоза Uber и Bolt и пр.

По словам руководителя налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги, количество пользователей предпринимательскими счетами в первый год превзошло ожидания. ”Это — новое решение, к которому ещё необходимо привыкнуть. По статистике, однако, видно, что каждый месяц увеличивается доход, поступающий на предпринимательский счёт — всё больше людей обнаруживают этот доступный и простой способ для корректной уплаты налогов”, — сказала Лийвамяги.

Лийвамяги поддерживает частных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в небольшом объёме, в использовании предпринимательских счетов. ”Если у лица, предлагающего услугу, имеется предпринимательский счёт, то ему не придётся волноваться за регистрацию трудовых отношений, подачу бухгалтерских отчётов, подачу ежемесячных налоговых деклараций и уплату налогов”, — добавила Лийвамяги.