За первые три месяца этого года Больничная касса заплатила за онколечение 42 000 человек

По словам Лайдмяэ, лекарства являются важной, но лишь одной частью финансируемого Больничной кассой лечения рака: ”Одного лекарства мало, если вокруг всего этого нет целостной лечебной тактики, и у нас нет хорошо обученных врачей. При лечении от рака мы должны гарантировать и хорошие возможности диагностики, лучевую терапию, хирургическое и поддерживающее лечение, а также надзор и консультирование людей”.
В последние годы выживаемость пациентов с раком в Эстонии улучшилась, и лечение находится на равном уровне с лучшими странами ЕС. Занимающаяся профилактикой рака главный специалист Больничной кассы Маде Бамбус объяснила, что для снижения смертности от рака самое главное — раннее обнаружение болезни, поскольку тогда возможности для сохранения качества жизни человека и полного выздоровления самые лучшие: ”Именно поэтому Больничная касса по-прежнему финансирует многочисленные выборочные обследования, вакцинацию от папилломы, а также активно призывает людей пользоваться такой возможностью”.
Бамбус признала, что цель Больничной кассы — предлагать людям выборочные обследования для профилактики рака, но роль человека — воспользоваться такой возможностью и принять участие в обследовании: ”Вызывает сожаление то, как много людей не приходит на обследования, хотя получили приглашение на обследование и возможность проверить свое здоровье. Для людей такие обследования бесплатные. Однако многие попадают к врачу лишь тогда, когда уже слишком поздно и врач уже не может помочь. Обнаруженный на ранних стадиях рак поддается лечению и человеку можно спасти жизнь. Кроме того, не стоит забывать, что жить дольше здоровыми помогает, прежде всего, здоровый образ жизни — этого не заменит ни одно обследование”.