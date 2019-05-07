За первые три месяца этого года Больничная касса заплатила за онколечение 42 000 человек

Руководитель отдела лекарств и медицинских приспособлений Больничной кассы Эрки Лайдмяэ заверил, что Больничная касса постоянно дополняет новые лекарства от рака в перечень компенсируемых препаратов: ”В этом году в список добавлены шесть новых препаратов от рака, в которых нуждаются несколько сотен человек. Для застрахованных людей теперь доступны новые лекарства для лечения рака легких, костного мозга, желудка и пищевода, почек, лимфостемы и от лейкемии”.

Изучение и предложение новых и действенных возможностей лечения — это постоянный процесс. По оценке Лайдмяэ, для попадания современных препаратов в перечень важную роль играют именно врачи и производители лекарств, которые чаще всего подают в Больничную кассу ходатайства о компенсации за лекарства.

Больничная касса постоянно ведет переговоры с производителями лекарств, чтобы достичь договоренности по ценам, которые были бы по силам общему лекарственному кошельку: ”Чем ответственнее и гибче производители подходят к ценам не лекарства, тем быстрее они попадают в список компенсируемых препаратов. Из нашей практики мы можем привести несколько положительных примеров, когда достижение желательного уровня цены не заняло у производителей нескольких месяцев. Это доказывает, что многое зависит от конкретного предприятия и его ценовой стратегии”.