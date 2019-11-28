За первые девять месяцев этого года Bigbank заработал рекордную прибыль
Bigbank AS за первые 9 месяцев этого года заработал свою крупнейшую прибыль в размере 17,5 млн евро, что на 2,5 млн евро больше, чем в том же периоде прошлого года.
Bigbank AS за первые 9 месяцев этого года заработал свою крупнейшую прибыль в размере 17,5 млн евро, что на 2,5 млн евро больше, чем в том же периоде прошлого года.
Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль за третий квартал составила 5,6 млн евро, а кредитный портфель увеличился за это время на 11,3 млн евро и достиг 450,5 млн евро.
”Благодаря хорошим показателям роста, капитализация банка находится на высоком уровне — объем своего капитала вырос на 11% и составляет на сегодняшний день 134 млн евро или свыше 25% от общего объема активов”, — сказал председатель правления Bigbank AS Мартин Лянтс. ”Эстонский филиал сыграл главную роль в росте кредитного портфеля, поскольку именно здесь мы значительно увеличили портфель частных кредитов и долю банка на рынке”.
По словам руководителя банка, недавно на местном рынке начали предлагать услуги кредитования для корпоративных клиентов. ”Ориентация на бизнес-клиентов позволит нам увеличить объемы в следующих кварталах, потому что спрос на эти услуги в странах Балтии превышает предложение — все предприятия хотят расти и быть конкурентоспособными, но кредитные учреждения становятся все более консервативными”, — добавил Лянтс.
Объем активов концерна Bigbank по состоянию на конец третьего квартала достиг 531 млн евро, уменьшившись за квартал на 3%. Объем кредитного портфеля концерна за первые 9 месяцев 2019-го года вырос на 19,5 млн евро. Кредитный портфель за третий квартал быстрее всего увеличивался в эстонском филиале, где рост достиг 7,3 млн евро.
К концу третьего квартала в концерне в общей сложности насчитывалось 114 000 кредитных договоров, которые географически распределились следующим образом: 30,2% в Литве, 23,0% в Латвии, 19,9% в Эстонии, 16,3% в Финляндии, 9,3% в Швеции, 1,3% в Испании. По состоянию на конец третьего квартала 2019-го года в Bigbank работало 405 человек, из них 237 в Эстонии, 78 в Латвии, 68 в Литве, 15 в Финляндии, 6 в Швеции и 1 в Испании.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Мертвую знаменитую певицу нашли спустя неделю в квартире Москвы
Нашли тело в реке: подробности убийства пропавшей школьницы
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему
"Сварились в кипятке": кем оказались погибшие