За первые девять месяцев этого года Bigbank заработал рекордную прибыль

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль за третий квартал составила 5,6 млн евро, а кредитный портфель увеличился за это время на 11,3 млн евро и достиг 450,5 млн евро.

”Благодаря хорошим показателям роста, капитализация банка находится на высоком уровне — объем своего капитала вырос на 11% и составляет на сегодняшний день 134 млн евро или свыше 25% от общего объема активов”, — сказал председатель правления Bigbank AS Мартин Лянтс. ”Эстонский филиал сыграл главную роль в росте кредитного портфеля, поскольку именно здесь мы значительно увеличили портфель частных кредитов и долю банка на рынке”.

По словам руководителя банка, недавно на местном рынке начали предлагать услуги кредитования для корпоративных клиентов. ”Ориентация на бизнес-клиентов позволит нам увеличить объемы в следующих кварталах, потому что спрос на эти услуги в странах Балтии превышает предложение — все предприятия хотят расти и быть конкурентоспособными, но кредитные учреждения становятся все более консервативными”, — добавил Лянтс.

Объем активов концерна Bigbank по состоянию на конец третьего квартала достиг 531 млн евро, уменьшившись за квартал на 3%. Объем кредитного портфеля концерна за первые 9 месяцев 2019-го года вырос на 19,5 млн евро. Кредитный портфель за третий квартал быстрее всего увеличивался в эстонском филиале, где рост достиг 7,3 млн евро.