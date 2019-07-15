За первое полугодие Elron перевезла более 4 млн пассажиров

За первые шесть месяцев текущего года поездами Elron было перевезено порядка 4,1 миллиона пассажиров, что на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе, наибольший рост спроса наблюдается на Тартуском и Нарвском экспресс-маршруте.
”Количество пассажиров постоянно росло в первой половине этого года и перевалило, в общей сложности, за четыре миллиона. По сравнению с пятью годами ранее, когда на маршруты вышли новые поезда, нам удалось увеличить количество пассажиров более чем вдвое. Понятно, что это создает нагрузку для предприятия в целом, и, к сожалению, переполненность поездов влияет также на пассажиров. Мы надеемся на понимающее отношение клиентов и стараемся как можно скорее вывести на маршруты дополнительные поезда”, — сказал Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron.
”По сравнению с прошлым годом было перевезено более чем на 200 000 пассажиров больше. Наибольший рост обеспечили экспресс-маршруты: в направлении как Тарту, так и Нарвы количество пассажиров увеличилось более чем на четверть. Больше всего пассажиров было перевезено в мае, когда нашими поездами воспользовались 726 000 раз. Мы надеемся обслужить более 8 миллионов пассажиров к концу года, что станет очередным рекордом за последние два десятка лет”.
С 1 августа цены билетов на экспресс-поезда станут выше в часы пиковой нагрузки, и ниже в часы отправлений, пользующихся меньшим спросом. ”Мы считаем необходимым ввести зависящие от спроса цены, чтобы справиться с растущим пассажиропотоком, и надеемся, что часть пассажиров станет чаще выбирать для поездок менее напряженные дни недели и часы отправлений. Мы по-прежнему рекомендуем всем покупать билеты онлайн по более выгодным ценам”, — сказал Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron.
”Билет в поезде можно купить дешевле с помощью автомата по продаже билетов; при наличии предоставленного местным самоуправлением права на бесплатный проезд следует зарегистрировать свою поездку в автомате по продаже билетов, поскольку только в этом случае мы будет знать о том, что человек воспользовался для поездки поездом, и, таким образом, сможем покрыть расходы на железнодорожное движение. Для нас также очень важно располагать информацией о заполненности поездов, и особенно информацией об использовании остановок, что позволяет нам направлять на маршруты составы соответствующих размеров”.
Наибольшее количество пассажиров за первое полугодие было перевезено по маршрутам Таллинн-Палдиски (699 000), Таллинн-Рийзипере (599 000) и Таллинн-Тарту (591 000).
Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2018 году поездами Elron было перевезено 7,6 миллиона пассажиров.
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