За опоздания рейсов авиафирма SmartLynx заплатит пассажирам гигантскую сумму

По соглашению со SmartLynx, достигнутому в марте в Харьюском уездном суде, фирма Lennuabi заработала свыше 122 тысяч евро, поскольку она забирает себе 30%-ную долю в случае успешного завершения исков по истребованию возмещения ущерба.

12 марта Харьюский уездный суд постановил прекратить делопроизводство по иску Lennuabi OÜ в адрес SmartLynx Airlines Estonia OÜ для истребования возмещения за отмену или задержку авиарейсов.

Утвержденное судом соглашение устанавливает, что SmartLynx признает иск на сумму 407 772 евро и выплатит ее в шести частях до конца августа с.г.

Первый платеж в размере 25 000 евро должен был состояться 30 марта, дата последнего — на сумму 89 443 евро, — 30-е августа.

В прошлом году Департамент защиты прав потребителей сообщил, что в течение 12 месяце в к ним по части опозданий рейсов Smartlynx Airline поступило 161 обращение. Заявления касались по большей части опозданий на три часа и больше, поскольку именно с данного времени у пассажира возникает право на компенсацию с размере от 125 до 600 евро, в зависиости от длины пути и длительности задержки.

Lennuabi на своей странице в интернете поясняет, что авиафирмы обязаны наряду с возмещением ущерба в случае необхрдимости обеспечить пассажирам также питание и напитки, ночлег и заказ новых билетов. У авиапассажира всегда имеется право на выдвижение требований, несмотря на то, купил он билет самостоятельно или нет.