За несколько лет на рыбном производстве M. V. Wool было выявлено более 240 недочетов
В период с 2015 по 2018 года Ветеринарно-продовольственный департамент выявил на рыбном предприятии M. V. Wool в общей сложности 11 связанных с листерией и более 240 иного рода недочетов. По заверению председателя совета фирмы Меэлиса Ветевоола, все недочеты были устранены незамедлительно.
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