29.10.2019, 10:50

За несколько лет на рыбном производстве M. V. Wool было выявлено более 240 недочетов


rus.delfi.ee
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Kuumtöötlemata kalatoodete puhul on alati risk, et neis võib leiduda kutsumata külalisi.
Kuumtöötlemata kalatoodete puhul on alati risk, et neis võib leiduda kutsumata külalisi.Foto: Ilmar Saabas

В период с 2015 по 2018 года Ветеринарно-продовольственный департамент выявил на рыбном предприятии M. V. Wool в общей сложности 11 связанных с листерией и более 240 иного рода недочетов. По заверению председателя совета фирмы Меэлиса Ветевоола, все недочеты были устранены незамедлительно.

Ветевоол сказал Delfi, что по сути предписания департамента представляют собой предложения по улучшению производства, а, что касается листерии, то она находится в рыбе постоянно, вопрос просто в ее концентрации.

”Задача производство — обуздать листерию, чтобы ее содержание не превышало нормы. Именно это оба завода M. V. Wool и делали”, — отметил он.

"Если департамент видит, что продукция опасна, то он говорит, что ее нужно изъять из продажи. Если продукция не опасна, то департамент просит пересмотреть какие-то вещи. Это рутинный процесс”, — добавил он.

Не связанные с бактерий предписания касались сроков реализации, заморозкой рыбной продукции в ненадлежащих емкостях, недочетов производственных помещений и прочего.

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