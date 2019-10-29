За несколько лет на рыбном производстве M. V. Wool было выявлено более 240 недочетов

Ветевоол сказал Delfi, что по сути предписания департамента представляют собой предложения по улучшению производства, а, что касается листерии, то она находится в рыбе постоянно, вопрос просто в ее концентрации.

”Задача производство — обуздать листерию, чтобы ее содержание не превышало нормы. Именно это оба завода M. V. Wool и делали”, — отметил он.

"Если департамент видит, что продукция опасна, то он говорит, что ее нужно изъять из продажи. Если продукция не опасна, то департамент просит пересмотреть какие-то вещи. Это рутинный процесс”, — добавил он.

Не связанные с бактерий предписания касались сроков реализации, заморозкой рыбной продукции в ненадлежащих емкостях, недочетов производственных помещений и прочего.