За неделю в Эстонии прибавилось более 2000 зарегистрированных безработных. О коллективных сокращениях сообщили 18 предприятий

За неделю количество безработных выросло на 4,2%. По сравнению с этим же периодом в прошлом году количество зарегистрированных безработных выросло на 16%, год назад на учете в Кассе по безработице было 33 390 человек.
С 16 по 22 марта встало на учет 2102 зарегистрированных безработных, по сравнению с прошлой неделей рост составил 30%.
О коллективных сокращениях в Кассу по безработице на прошлой неделе сообщили 18 предприятий, согласно первичным уведомлениям о сокращении сокращают в общей сложности 261 человека.
Из коллективных сокращений 8 были такие, где предприятие отметило, что трудности возникли с пандемией COVID-19, рабочих мест сокращают в общей сложности 60.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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