За неделю электроэнергия в странах Балтии подорожала на 9%. Почему?

В литовской ценовой зоне биржи Nord Pool электроэнергия на прошлой неделе стоила 42,16 евро за мегаватт-час, в зоне Латвии — 42,40 евро, в зоне Эстонии — 42,42 евро за мегаватт-час. На всей бирже NordPool цена на электроэнергию повысилась на 2% до 37,53 евро за мегаватт-час.

По оценке экспертов Elektrum Lietuva, среди основных факторов, обусловивших изменения цен, были баланс спроса и предложения, а также заметное сокращение объемов выработки электроэнергии на ветряных электростанциях.

На прошлой неделе совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 4% до 571 гигаватт-часа, объемы выработки увеличились на 1% до 317 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе произвели 59% необходимой им электроэнергии.