За месяц на границе РФ с Финляндией и Эстонией изъяли более 450 кг пищевых продуктов

В течение апреля государственные инспекторы территориального Управления Россельхознадзора, осуществляющие ветеринарный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу РФ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пресекли 85 попыток незаконного ввоза пищевых продуктов в ручной клади и багаже пассажиров, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.
В общей сложности на границе с Финляндией и Эстонией за месяц обнаружено и изъято более 450 килограммов кормовых добавок, рыбы, мясных и молочных продуктов. Продукция ввозилась гражданами с нарушениями требований ветеринарного законодательства, то есть без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без сопровождения ветеринарным сертификатом и разрешением Россельхознадзора на ввоз.
Вся указанная продукция животного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение.
В преддверии праздничных выходных дней Управление напоминает: ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях граждан подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров без разрешения Россельхознадзора и без ветеринарного сертификата страны отправления товара запрещен.
Исключением является ввоз до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.