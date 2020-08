За июнь Касса по безработице выплатила компенсацию зарплаты почти на 25 млн евро. Поддержку получили более 32 000 работников

Наибольшая доля получателей компенсации за июнь приходилась на производственный сектор (26,5% получателей компенсации), за которым следовал туристический сектор и услуги питания (16,9% получателей компенсации), а также административный сектор и вспомогательные услуги (12,9% получателей компенсации).

Учреждение с самой большой суммой компенсации в июне было OÜ Hansaliin (1,6 миллиона евро). За ним следуют AS Norma (0,7 миллиона евро), OÜ HT Laevateenindus (0,5 миллиона евро), AS Tallink Grupp (0,4 миллиона евро) и Национальная опера ”Эстония” (0,4 миллиона евро).

Подача заявлений о выплате компенсации заработной платы закончилась 31.07.2020. В общей сложности за март, апрель, май и июнь Касса по безработице возместила заработную плату 137 677 работникам 17 560 учреждений. Общий расход на выплату компенсаций составил 256,5 миллиона евро. Среднее время от подачи заявления до назначения компенсации составило 2,2 дня, а среднее время от подачи заявления до выплаты компенсации — 4,1 дня.

Всего за четыре месяца наибольшую компенсацию заработной платы получили OÜ Hansaliin (5,8 миллиона евро), AS Norma (2,5 миллиона евро), OÜ HT Laevateenindus (1,9 миллиона евро), Enefit Kaevandused AS (1,8 миллиона евро) и AS Tallink Grupp (1,5 миллиона евро).

В ходе проверок выплат компенсации, сделанных за первый период (март-май 2020 года), на сегодняшний день компенсация была востребована обратно у около 230 человек. Обратное требование касается 76 предприятий и составляет в общей сложности 190 852,13 евро.

До сих пор наибольшее количество обратных требований было связано с сокращениями. Работник, получивший компенсацию, был сокращен, и это не отвечает условиям выплаты компенсации заработной платы. Касса по безработице предъявляет обратное требование работодателю. В настоящее время обратное требование из-за сокращения касается 200 человек с 55 предприятий, общая сумма обратного требования составляет 170 489,17 евро.

Проверка выплат компенсации заработной платы продлится до конца этого года.