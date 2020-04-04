ЗА И ПРОТИВ | Нужно ли изолировать Таллинн от остальной Эстонии?
В последнее время периодически на повестку встает вопрос о необходимости изоляции Таллинна. Издание Eesti Päevaleht приводит некоторые мнения на этот счет.
В последнее время периодически на повестку встает вопрос о необходимости изоляции Таллинна. Издание Eesti Päevaleht приводит некоторые мнения на этот счет.
Прийт Мартинсон, житель Сааремаа
Я третью неделю нахожусь на карантине на Сааремаа. Остров закрыт, а на выходных были внедрены еще более жесткие ограничения на передвижение. Это было необходимо, поскольку вирус здесь распространяется крайне быстро и бесконтрольно. Среди местных в связи с этим возникла неразбериха, поскольку ограничения с одной стороны разрешают покидать место жительства только по острой необходимости, а с другой стороны разрешают делать это для занятий спортом, прогулок с семьей и рыбалки. Из-за этого и полиции труднее следить за исполнением условий.
Отделения Харьюмаа или других уездов Эстонии я не разделяю. Намного более важно держать под контролем внешние границы и обеспечивать соблюдение карантина со стороны вернувшихся в Эстонию людей. Мне кажется, предупреждениями тут не отделаться, эти времена прошли. Я за установления по всей Эстонии таких же ограничений на передвижение, что и на Сааремаа. Только так мы сможем справиться с этим ужасом.
Майре Форсель, социолог
Если посмотреть на количество зараженных на тысячу населения, то Таллинн по своим показателям занимает лишь пятое место. Из этого я делаю вывод, что Таллинн не является настолько опасным очагом, чтобы нужно было внедрять еще более жесткие меры, чем уже внедрены.
Поскольку сейчас чрезвычайное положение и правила одинаково жесткие во всех городах, то, скорее, нужно более жестко следить за их исполнением.
Если выбирать между человеческими жизнями и экономикой, то ясно, что жизни важнее, но, принимая во внимание, сколько народа ездит на работу, например, из Таллинна в Сауэ, или из соседних уездов в Харьюмаа, останавливать все это движение неразумно. Вероятно, напряженная ситуация сохранится надолго, и покуда у нас есть предприятия, на которых вспышки заболевания нет, надо предоставить им возможность работать. Для выживания в ближайшей перспективе необходимо хоть как-то поддерживать на плаву экономику. Закрытие Таллинна и Харьюмаа, с сожалению, этому не поспособствует.
Хелен Силдна, предприниматель в сфере культуры
В этом кризисе важны не мнения, а ученые. Нужно слушать экспертов. Для меня в сложившейся ситуации важнее всего следующее: доверять экспертам; делать все от себя зависящее для того, чтобы максимально быстро и эффективно победить кризис, четко следуя правилам соблюдения дистанции.
Ирья Лутсар, профессор вирусологии и микробиологии
На самом деле чрезвычайное положение означает то, что люди должны оставаться дома, а не разъезжать по стране. Конечно, необходимые поездки совершать придется, то точно не нужно ехать на другой край Эстонии, чтобы проведать своих бабушек и дедушек. Я советую людям по возможности как можно должно оставаться в своих квартирах.
Тийт Таммару, профессор народонаселения
Большие города, безусловно, представляют большую опасность, являя собой более благоприятную почву для распространения вируса. Даже если закрыть внешние ворота, в условиях густонаселенности вирус может продолжить распространение.
Таллинн делает особенным и то, что в отличие, например, о Сааремаа, он имеет очень частое сообщение с остальной Эстонией. Я как профессор народонаселения очень тщательно слежу за всеми территориями с высокой плотностью. Например, городами Ида-Вирумаа, где пока количество официальных инфицированных низко. Имеется большая вероятность, что вирус завезут туда из Таллинна, например, люди, приезжающие навестить родственников. . Этот риск имеется. Но необходимость конкретных мер оценивают специалисты по здравоохранению.
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