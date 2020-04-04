ЗА И ПРОТИВ | Нужно ли изолировать Таллинн от остальной Эстонии?

Прийт Мартинсон, житель Сааремаа

Я третью неделю нахожусь на карантине на Сааремаа. Остров закрыт, а на выходных были внедрены еще более жесткие ограничения на передвижение. Это было необходимо, поскольку вирус здесь распространяется крайне быстро и бесконтрольно. Среди местных в связи с этим возникла неразбериха, поскольку ограничения с одной стороны разрешают покидать место жительства только по острой необходимости, а с другой стороны разрешают делать это для занятий спортом, прогулок с семьей и рыбалки. Из-за этого и полиции труднее следить за исполнением условий.

Отделения Харьюмаа или других уездов Эстонии я не разделяю. Намного более важно держать под контролем внешние границы и обеспечивать соблюдение карантина со стороны вернувшихся в Эстонию людей. Мне кажется, предупреждениями тут не отделаться, эти времена прошли. Я за установления по всей Эстонии таких же ограничений на передвижение, что и на Сааремаа. Только так мы сможем справиться с этим ужасом.

Майре Форсель, социолог

Если посмотреть на количество зараженных на тысячу населения, то Таллинн по своим показателям занимает лишь пятое место. Из этого я делаю вывод, что Таллинн не является настолько опасным очагом, чтобы нужно было внедрять еще более жесткие меры, чем уже внедрены.

Поскольку сейчас чрезвычайное положение и правила одинаково жесткие во всех городах, то, скорее, нужно более жестко следить за их исполнением.