За год коронавируса резко увеличилось число трудовых споров: у предприятий просто нет денег, чтобы рассчитаться с работниками

Руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет сказал, что большая часть правовых споров последнего года обусловлена именно коронавирусом и изменившейся жизнью в целом: ”Например, наши юристы получали много вопросов о вакцинации и ношении маски. Многие желали потребовать от лица, причинившего ущерб их дому или автомобилю, уплату суммы собственной ответственности. Кроме того, существует довольно много проблем с некорректным расторжением договоров аренды арендаторами, что свидетельствует о возможной потере ими дохода”.

С марта прошлого года значительно выросло количество споров между работниками и работодателями, а прошлой весной количество трудовых споров увеличилось на целых 70%. Наиболее частые причины — невыплата заработной платы и недостаточные пособия по сокращению. ”Осенью трудовые споры немного улеглись, но в конце 2020, а также в начале нового года количество споров вновь увеличилось: это говорит о том, что для многих предприятий ситуация сейчас очень тяжелая. Трудовые отношения прекращают без выплаты пособий, потому что денег просто нет”, — сказал Кальвет.

По численности за трудовыми спорами следуют потребительские споры по поводу отмененных поездок или мероприятий, в случае чего людям часто отказывают в возврате предоплаченных сумм. ”Вспоминается случай, когда из-за объявленного в стране чрезвычайного положения туроператор отменил семейное путешествие и отказался вернуть деньги. Хотя в качестве замены туроператор предлагал заказчику новую поездку в определенный период времени, семья этого не хотела. Семья обратилась в отдел страхования расходов на правовую помощь, и делом занялись юристы, которые подготовили для туроператора мотивированное требование с указанием юридических оснований. После непродолжительной переписки туроператор вернул все внесенные заказчиком платежи. Эта семья не понесла дополнительных расходов, потому что у них была страховка расходов на правовую помощь, и внесудебные процессуальные издержки были возмещены ERGO”, — рассказал Кальвет. Он добавил, что подобные правовые споры, начавшиеся с отмены поездок, актуальны и сейчас, поскольку страны очень часто — и при этом в последнюю минуту — меняют режим ограничений на въезд.