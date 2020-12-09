За год количество вакансий уменьшилось в Эстонии более чем на четверть. Где сейчас требуются работники?

Общее число вакантных и занятых должностей составило 607 125, из них наибольшая часть –вакансии в обрабатывающей промышленности, в торговле и образовании. Больше всего вакансий было в образовании (1501), в обрабатывающей промышленности (1202) и в сфере оптовой и розничной торговли (1158).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий составила 1,4%. Из всех вакантных должностей 44% было в публичном секторе. ”Самой высокой доля вакантных должностей была в сфере образования, а самой низкой — в сельском хозяйстве и в горнодобывающей промышленности”, — сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (78%), в том числе в Таллинне (67%). Далее следуют Тартуский (6,1%) и Ида-Вируский уезд (4,6%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Валгаском уездах, а самой низкой — в Пыльваском уезде.

В третьем квартале на работу было принято 57 463 и уволено 59 924 человека. Оборот рабочей силы, характеризующий ее передвижение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с третьим кварталом прошлого года на процент.

”По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и образования. По инициативе работодателя в третьем квартале были уволены 8368 работника, или 14% от общего количества уволенных”, — добавил Таркиайнен.