За год фрукты подорожали на 27%, а свежая рыба — на 23%

По сравнению с февралем 2019 года товары были дороже на 2,0% и услуги — на 1,8%.

Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с февралем прошлого года на 1,5% и нерегулируемые цены повысились на 2,9%.

В сравнении с февралем прошлого года более всего на индекс потребительских цен повлияло удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составили подорожавшие свежие фрукты (на 27%), мясные продукты (на 4,9%) и мучные изделия (на 4,5%). Поступаемое в дома электричество было на 13,2% дешевле, бензин подорожал на 7,7% и дизельное топливо — на 3,7%. Из продуктов питания более всего за это время подорожали свежая рыба (на 23%) и чипсы (на 15%), но подешевели картофель (на 23%) и свежие овощи (на 16%).

В сравнении с январем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, более половины которого обусловлено повышением цен на фрукты и овощи. Значительное влияние по-прежнему оказывало завершение сезонных распродаж одежды и подешевевшее моторное топливо.

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