За две недели жители Эстонии отказались от 430 аварийных автомобилей

По данным Kuusakoski, наибольший интерес к отказу от автохлама проявляли в Тартумаа, Таллинне и Харьюмаа, сообщается в пресс-релизе.

По словам председателя правления Kuusakoski Кулдара Суйтса, соответствующая требованиям передача автохлама обладающему необходимой лицензией предприятию по переработке отходов позволяет существенно понизить экологические риски. ”Автохлам является опасными отходами и содержит целый ряд загрязняющих окружающую среду или просто опасных материалов, — отметил Суйтс. — Например, в каждой машине имеется от 6 до 12 литров различных масел и прочих жидкостей, которые, попав в землю представляют угрозу растениям и животным, а также здоровью людей. Несомненно, окружающую среду загрязняют и брошенные просто так свинцовые аккумуляторы, самостоятельный выпуск газа из системы климат-контроля, а также сжигание старого масла, шин, пластика и прочих подобных материалов, что также может представлять опасность здоровью людей”.

По словам Кулдара Суйтса, все принятые в рамках кампании аварийные автомобили отправляются в дробилку для металла, где в виде сырья новую жизнь получили уже четверть миллиона старых машин.

”Единственная находящаяся в Эстонии дробилка для металла Kuusakoski способна за час измельчить 30-40 старых автомобилей таким образом, что целых 95% массы автохлама затем направляется в повторное использование согласно экологическим требованиям Европейского союза, — рассказал Суйтс. — Находящееся в автомобилях масло и прочие жидкости передают занимающимся опасными отходами организациям. Аккумуляторы, шины и стекла отделяют, черный и цветной металл автоматически сортируется после измельчения и направляется в повторное использование по видам. Легкие материалы, такие как панели приборов, сиденья и обивка используются в качестве топлива из отходов”.