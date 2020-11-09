За 20 лет численность населения Эстонии сократилась на 240 000 человек, рождаемость упала на 40%. А вот прогноз до 2080 года

В Литве в 1990 году проживало около 3,8 млн жителей, к 2019 году численность населения составила порядка 2,8 млн человек. То есть, численность уменьшилась на 26,3%.

У Департамента статистики Эстонии есть более точные данные по годам. Так, например, в 1990 году в Эстонии проживало 1 570 599 человек. В 2020 — 1 328 976. Численность жителей Эстонии за 20 лет сократилась на 241 623 человека. В процентном соотношении численность уменьшилась на 15,3%.

Однако цифры сильно разнятся по количеству рождений. Если в 1990 году в Эстонии было 24 006 детей в возрасте 0 лет, то есть, которым не исполнился год, то в 2020 эта цифра сократилась до 14 134, то есть, рождаемость сократилась аж на 41%.

В 1990 году численность молодежи в возрасте 15-19 лет составляла 109 719 человек, в 2020 году значительно меньше — 62 917 человек. В процентном соотношении меньше на 42%.

В возрастной категории от 30 до 34 лет в процентном соотношении за 20 лет численность населения уменьшилась на 16%, а вот в возрасте 45-49 лет наблюдается обратная тенденция — увеличение численности жителей Эстонии на 1,7%.

В возрастной категории с 50 по 64 вновь небольшая разница в сторону уменьшения численности населения. А вот в возрастной категории от 65 (пенсионный возраст) и старше наблюдается рост по числу жителей в сравнении с теми же годами. Так, например в возрастной группе 80-84 численность жителей увеличилась на 71,6%, а от 85 и старше на 135,6%.

Согласно прогнозу Департамента статистики, в последующие годы численность Эстонии будет сокращаться и к 2080 в стране будут проживать 1 179 667 человек. За 60 лет минус почти 150 000 жителей.

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