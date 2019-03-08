За 18 лет Coca-Cola Plaza посетили 17 миллионов раз: не пропустите скидки на билеты в честь дня рождения

Исполнительный директор Forum Cinemas Кристьян Конго рассказал, что компания очень рада дням рождения обоих кинотеатров. Несмотря на разный возраст кинотеатров обе даты имеют огромное значение. ”Мультиплекс Forum Cinemas сети Coca-Cola Plaza открылся 18 лет назад, и за эти годы принес на эстонский кинорынок множество новинок — технологические нововведения, фильмы в формате 3D, культурные программы и многое другое”, — прокомментировал Конго.

Магическую черту в миллион посещений мультиплекс Coca-Cola Plaza преодолел на шестом году деятельности, а на сегодняшний день его уже посетили свыше 17 миллионов раз. Вильяндиский же кинотеатр Centrum может похвастаться тем, что за два года продал около 250 000 билетов. Всего в Coca-Cola Plaza было показано 4030 произведений, а в Centrum — 464.

”Самым существенным изменением за все годы нашей деятельности стала ставка на комфорт. Современный посетитель кинотеатра очень требователен, поэтому мы постепенно модернизируем кинозалы, преобразуя их в залы LUXE, и не планируем останавливаться на достигнутом, — рассказал представитель Forum Cinemas. — Претерпевает изменения и все, что касается снэков и напитков. Мы стараемся предлагать больше полезных вариантов, но попкорн, конечно, является неотъемлемым элементом кинокультуры. Хотя, между прочим, попкорн идеально подходит веганам, ведь в нем нет ничего, кроме кукурузы, кокосового масла и соли”.

В год один только мультиплекс Coca-Cola Plaza продает около 800 000 литров попкорна, а посетители вильяндиского Centrum за два года работы кинотеатра успели съесть более 440 000 литров воздушной кукурузы.