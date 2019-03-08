08.03.2019, 20:23

За 18 лет Coca-Cola Plaza посетили 17 миллионов раз: не пропустите скидки на билеты в честь дня рождения

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rus.delfi.ee
EST
Foto: Maaleht arhiiv

В воскресенье, 10 марта, мультиплекс Coca-Cola Plaza и вильяндиский кинотеатр Centrum сети Forum Cinemas отметят общий день рождения. Если Coca-Cola Plaza отмечает совершеннолетие, то Centrum исполнится всего два года. По случаю дня рождения оба кинотеатра сделают подарок посетителям и будут продавать билеты по невероятно низким ценам.

Исполнительный директор Forum Cinemas Кристьян Конго рассказал, что компания очень рада дням рождения обоих кинотеатров. Несмотря на разный возраст кинотеатров обе даты имеют огромное значение. ”Мультиплекс Forum Cinemas сети Coca-Cola Plaza открылся 18 лет назад, и за эти годы принес на эстонский кинорынок множество новинок — технологические нововведения, фильмы в формате 3D, культурные программы и многое другое”, — прокомментировал Конго.

Магическую черту в миллион посещений мультиплекс Coca-Cola Plaza преодолел на шестом году деятельности, а на сегодняшний день его уже посетили свыше 17 миллионов раз. Вильяндиский же кинотеатр Centrum может похвастаться тем, что за два года продал около 250 000 билетов. Всего в Coca-Cola Plaza было показано 4030 произведений, а в Centrum — 464.

”Самым существенным изменением за все годы нашей деятельности стала ставка на комфорт. Современный посетитель кинотеатра очень требователен, поэтому мы постепенно модернизируем кинозалы, преобразуя их в залы LUXE, и не планируем останавливаться на достигнутом, — рассказал представитель Forum Cinemas. — Претерпевает изменения и все, что касается снэков и напитков. Мы стараемся предлагать больше полезных вариантов, но попкорн, конечно, является неотъемлемым элементом кинокультуры. Хотя, между прочим, попкорн идеально подходит веганам, ведь в нем нет ничего, кроме кукурузы, кокосового масла и соли”.

В год один только мультиплекс Coca-Cola Plaza продает около 800 000 литров попкорна, а посетители вильяндиского Centrum за два года работы кинотеатра успели съесть более 440 000 литров воздушной кукурузы.

”Вильяндиский Centrum имеет огромное значение именно в качестве места, предлагающего кинематографические впечатления жителям этого региона. Мы очень рады, что Centrum был принят так тепло. Особенно популярны в нашем вильяндиском кинотеатре детские и семейные фильмы — это показывает, что кинотеатра в вильяндиском регионе очень не хватало”, — отметил Конго.

Рекорд по просмотрам в мультиплексе Coca-Cola Plaza на сегодняшний день удерживает картина ”Аватар” примерно со 102 тысячами просмотров. Из отечественных фильмов самой популярной картиной является ”Имена в граните” с более чем 83 тысячами просмотров.

Самым популярным фильмом из показанных в кинотеатре Centrum на данный момент является ”Встреча одноклассников 2” с более чем 8300 просмотров. На 1000 просмотров от лидера отстает картина ”Рождество Эйи в Тондикаку”.

Конго добавил, что вышедший недавно в прокат отечественный фильм ”Правда и справедливость”, вероятно, поставит новые рекорды. Нет никакого сомнения в том, что он займет одно из лидирующих мест по количеству посещений по крайней мере в кинотеатре Centrum.

По случаю дней рождения в обоих кинотеатрах пройдет кампания ”Сумасшедший день рождения”, и в течение целого дня членов киноклуба Forum Cinemas будет действовать цена детского билета.

В Эстонии Forum Cinemas OÜ управляет мультиплексом Coca-Cola Plaza (Таллинн), кинотеатром Экран (Тарту) и кинотеатром Centrum (Вильянди).

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