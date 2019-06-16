16.06.2019, 18:15

Южно-Эстонский центр опеки требует с PERH более 100 000 евро. За что?

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Южно-Эстонский центр опеки требует с PERH более 100 000 евро. За что?
Foto: Robin Roots, Õhtuleht

AS Lõuna-Eesti hooldekeskus через суд требует с Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) 113 856 евро и вдобавок еще неизвестную сумму пени, поскольку больница продала центру, как утверждается, участок с загрязненной почвой.

Акционерное общество Южно-Эстонского центра опеки купило у PERH на аукционе участок в Козе, но позднее обнаружило, что почва на нем загрязнена.

По оценке центра, PERH скрыла недостатки участка, и данное требование более чем на 100 000 евро состоит из расходов на исследование загрязнения и его ликвидацию.

Административный директор больницы Айви Кару прокомментировала Delfi требование, только констатировав, что спор идет из-за цены участка в Козе.

Член правления управляющего домом призрения в Козе акционерного общества Юло Туулик сказал Delfi, что поскольку спор дошел до суда, центр дело не комментирует.

В прошлый четверг в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу, где выяснили спорные вопросы и суд дал центру срок для уточнения обстоятельств и предоставления доказательств. Суд продолжится 10 октября.

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