Южно-Эстонский центр опеки требует с PERH более 100 000 евро. За что?

Акционерное общество Южно-Эстонского центра опеки купило у PERH на аукционе участок в Козе, но позднее обнаружило, что почва на нем загрязнена.

По оценке центра, PERH скрыла недостатки участка, и данное требование более чем на 100 000 евро состоит из расходов на исследование загрязнения и его ликвидацию.

Административный директор больницы Айви Кару прокомментировала Delfi требование, только констатировав, что спор идет из-за цены участка в Козе.

Член правления управляющего домом призрения в Козе акционерного общества Юло Туулик сказал Delfi, что поскольку спор дошел до суда, центр дело не комментирует.

В прошлый четверг в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу, где выяснили спорные вопросы и суд дал центру срок для уточнения обстоятельств и предоставления доказательств. Суд продолжится 10 октября.