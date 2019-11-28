Юристы и эксперты создали стартап, помогающий компаниям избежать огромных штрафов

Адвокатское бюро Hedman Partners, специализирующееся на коммерческом и технологическом праве, в сотрудничестве с ИТ-экспертами выпустило на рынок инновационное программное обеспечение, которое помогает обеспечивать соблюдение требований защиты персональных данных и управлять нормативными действиями и документами.

”В современном мире успех предприятия обеспечивают не только блестящая идея или отличная команда, но и правильно организованные внутренние процессы. Соблюдение GDPR является одним из них”, — объяснила Мерлин Сальвик, основатель Регистра GDPR и ведущий партнер Hedman Partners.

Управление документацией и операциями, которых требует GDPR, вызывает головную боль у многих предпринимателей и специалистов по защите данных, увеличивает рабочую нагрузку и требует дополнительных затрат. К тому же цена ошибок может быть очень высокой. ”Наша команда юристов и ИТ-специалистов стремится сделать соблюдение требований GDPR простым и логичным, а также помочь предпринимателям избежать ошибок, которые могут привести к судебным процессам и штрафам”, — отметила Сальвик.

Регистр GDPR позволяет составлять отчеты по обработке персональных данных для Эстонской инспекции по защите данных. Отчеты также можно представлять и в другие органы ЕС по защите данных на всех языках Европейского союза. Программное обеспечение также включает образцы документации GDPR и регистр договоров по обработке данных.