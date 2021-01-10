Юрист объясняет: что нужно знать о возврате покупок, заказанных в интернет-магазинах?

Если приобретенный товар не подходит по какой-либо причине, покупатель имеет право вернуть товар в течение 14 дней со дня получения товара. Продавец обязан вернуть сумму покупки в течение 14 дней с момента подачи заявления об отзыве. Только в обоснованных случаях, например, если покупатель без причины затягивает возврат товара, продавец может подождать с возвратом денег до тех пор, пока товар не отправлен обратно.

Чтобы вернуть товар, покупатель должен представить продавцу недвусмысленное письменное заявление о желании отказаться от договора и вернуть товар.

По словам Пяйви Маргна, юриста адвокатского бюро LMP, право на возврат действительно в течение 14 дней, если товары были заказаны с помощью средств связи или приобретены не на территории предприятия. ”Товары, заказанные как через интернет, так и по телефону, а не на месте, в частности, означают, что товары были куплены не в магазине торгового центра, а в вестибюле центра, где покупатель не может осмотреть товар на месте, например, через продавца телекоммуникационных услуг. Цель этого права — дать покупателю возможность отказаться от договора, скажем, если заказанные товары не соответствуют ожиданиям, и при этом важно, что покупатель не должен оправдывать отказ, а продавец обязан забрать товар и вернуть всю уплаченную сумму вместе с расходами на доставку”, — сказала Маргна.

В каких случаях продавец может отказаться принять возвращаемый товар?

Продавец может отказаться принимать возвращаемый товар, если товар поврежден, отсутствует оригинальная упаковка, ценник, товарный чек на покупку товаров или действуют ограничения на возврат товаров или изделия в соответствии с § 47 (3) и 53 (4) Обязательственно-правового закона: