13.08.2019, 21:05

Юри Ратас: у правительства в отношении пенсионной реформы разногласий нет

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Valitsuse pressikonverents 1.08.19
Valitsuse pressikonverents 1.08.19Foto: Rauno Volmar

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил ERR, что в правящей коалиции в отношении пенсионной реформы единодушие.

Глава кабинета заверил, что вчерашнее обсуждение этой темы было очень содержательным, прошло в позитивном ключе, и никаких напряженностей не возникало, пишет ERR.

"Когда мы говорим о внеочередном повышении пенсий, то никаких противоречий нет. Это поддерживают все коалиционные партнеры", - сказал премьер.

Ратас также опроверг информацию о спорах и ультиматумах внутри правительства. "По этому поводу у нас споров не было, и у тех слов, которые сегодня звучат в прессе нет никаких оснований".

Руководитель правительства сказал, что коалиция поддерживает внеочередное повышение пенсий, но еще не ясно, когда его можно провести. Это зависит от экономического положения и того, будет ли иметься для этого денежное покрытие.

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