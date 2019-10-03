Юри Ратас рассказал, какие налоги могут появиться в Эстонии в будущем

Премьер сообщил, что на сегодняшнем заседании правительства будет обсуждаться инициатива Европейского союза по достижению к 2050 года климатической нейтральности.

"Ясно, что 28 стран стартуют с различных позиций. Если у Польши есть каменный уголь, то у Эстонии — сланец, очень важное богатство наших недр, которое мы добываем и которое дает работу и электроэнергию".

Премьер сообщил, что в этой сфере Эстония надеется на европейское финансирование.

"Будущий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что хочет поставить более амбициозные цели по снижению выбросов CO2 к 2030 году, уменьшить их на 50-55%. Думаю, что отсюда можно фокусироваться на следующие бюджетные периоды. Будем брать финансирование из Европейского фонда модернизации, он и создан для определенных стран, этот механизм предназначен для инвестиций в достижение климатической нейтральности".

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Премьер согласился с тем, что повышение доли возобновляемой энергии упирается в Эстонии в вопрос военных радаров.

"Это нужно еще обсуждать, потому что будут еще устанавливать радары. Но и инвестиций здесь на десятки миллионов, под сотню. Нужно менять ситуацию, когда десять лет мы не можем строить ни в море, ни на берегу ветряные парки".