Юри Ратас рассказал, какие налоги могут появиться в Эстонии в будущем

В сегодняшнем номере Eesti Päevaleht опубликовано интервью с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, значительная часть которого посвящена климатическим вопросам.
Премьер сообщил, что на сегодняшнем заседании правительства будет обсуждаться инициатива Европейского союза по достижению к 2050 года климатической нейтральности.
"Ясно, что 28 стран стартуют с различных позиций. Если у Польши есть каменный уголь, то у Эстонии — сланец, очень важное богатство наших недр, которое мы добываем и которое дает работу и электроэнергию".
Премьер сообщил, что в этой сфере Эстония надеется на европейское финансирование.
"Будущий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что хочет поставить более амбициозные цели по снижению выбросов CO2 к 2030 году, уменьшить их на 50-55%. Думаю, что отсюда можно фокусироваться на следующие бюджетные периоды. Будем брать финансирование из Европейского фонда модернизации, он и создан для определенных стран, этот механизм предназначен для инвестиций в достижение климатической нейтральности".
Премьер согласился с тем, что повышение доли возобновляемой энергии упирается в Эстонии в вопрос военных радаров.
"Это нужно еще обсуждать, потому что будут еще устанавливать радары. Но и инвестиций здесь на десятки миллионов, под сотню. Нужно менять ситуацию, когда десять лет мы не можем строить ни в море, ни на берегу ветряные парки".
В докладе SEI (Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды) сказано, что планы компании Eesti Energia по строительству нового завода сланцевого масла не согласуется с достижением климатической нейтральности, потому что они лишь добавят выбросов CO2. У Ратаса по поводу нового завода нет сформировавшейся позиции.
"Есть три сектора. Нельзя брать климат отдельно от экономики и социальной сферы. Если мы рассматриваем только климат, то можно сказать, что завод не способствует достижению указанной цели. Но нужно смотреть на картину в целом.
Расчеты Eesti Energia по заводу масел показывают, что он повысит экспортные возможности Эстонии, даст возможность платить государству дополнительные дивиденды, даст новые рабочие места. Все это нужно учитывать и взвешивать.
Завод масел — это решение не на уровне правительства, если только Eesti Energia не хочет получить от государства поддержку. Если захочет, то тогда и государство должно сказать свое слово".
По словам премьера, в случае, если Eesti Energia попросит, а разговоры об этом идут, на сооружение завода 200 миллионов, то правительство обсудит этот вопрос. "Очень положительно отношусь к мысли, чтобы взвесить также второй, третий и четвертый вариант по поводу этих 200 миллионов".
Во время интервью был затронут вопрос, который в настоящее время носит больше концептуальный характер: как бюджет сможет компенсировать топливный акциз, если к 2050 году на наших дорогах будут ездить 500 000 машин, использующих в качестве топлива электричество, водород или биогаз?
Премьер ответил, что могут, например, появиться налоги на загрязнение окружающей среды.
"Нет смысла идти против инноваций. Совершенно уверен, что нынешний автопарк и промышленность через 30 лет кардинально изменятся. Откуда будут поступать налоги? Сейчас и здесь, и в Европе мы думаем о том, какие могли бы быть в будущем налоги в области окружающей среды. Будем честными, этот пластик, которым люди загрязняют природу — это ужасно".
Огромный айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды
Соловьев высказался о свадьбе Собчак и Богомолова за 40 секунд
Факты о Горбачевой, которые никогда бы не озвучили в СССР
В России создали уникальный двигатель для автомобилей