Юри Ратас попросил Bolt и другие стартапы не покидать Эстонию

Стартапы и инвесторы уже давно высказывают недовольство некоторыми законами, которые мешают им развивать бизнес. Так, например, доя того, чтобы произвести с паями определенные действия, все владельцы должны прийти к нотариусу, что для зарубежных инвесторов проблематично.

На встрече представители стартапов дали Ратасу понять, что если существующее продолжение не изменится, не исключено, что они будут выводить свои главные офисы за пределы Эстонии.

Ранее мы уже писали, что, по словам члена правовой комиссии Рийгикогу Андрея Коробейника (Центристская партия), нынешнее законодательство настолько сильно затрудняет деятельность стартапов, что несколько успешных фирм уже всерьез задумались над тем, чтобы переехать в Латвию с ее более щадящим правовым полем.

”Несколько успешных эстонских фирм уже планируют переехать за границу, потому что эстонские регуляции существенно отстают от соседских. И переехать не в Америку или Англию, а в Латвию”, — сказал Коробейник.

Например, сейчас при привлечении иностранного капитала и расширении состава собственников сделку следует оформить у нотариуса, что затруднительно. Представители стартапов предложили изменить этот порядок, и правовая комиссия уже подготовила соответствующую поправку. ”Это предназначено прежде всего для тех, кто имеет пайщиков за границей. В некоторых случаях собрать всех представителей в одно время в одном месте очень сложно. Это существенно облегчило бы стартапам жизнь”, — отметил Коробейник.