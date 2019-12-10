10.12.2019, 16:37

Юри Ратас: мы должны укреплять свою энергетическую безопасность и надежность поставок

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Юри Ратас: мы должны укреплять свою энергетическую безопасность и надежность поставок
Выступление Юри РатасаЭрик Пейнар/Рийгикогу

Премьер-министр Юри Ратас, выступая сегодня в Рийгикогу с обзором политики в области Европейского союза, говорил о безопасности, климатической нейтральности, цифровом внутреннем рынке и других основных целях Эстонии на ближайшее будущее в рамках ЕС. ”Европа должна дарить веру в будущее, служить ключом к решению проблем и вдохновлять грядущие поколения. Слово ”Европа” должно будить в нашей душе те же струны, какие будит в нас слово „Эстония”, — сказал премьер-министр Ратас.

Ратас: Европа должна дарить веру в будущее и вдохновлять грядущие поколения

Интересам Эстонии, по словам Ратаса, отвечает влиятельный, единый и основывающийся на ценностном подходе, эффективно функционирующий Европейский союз. В следующем году мы будем отмечать 100-летие первой эстонской Конституции и не только для того, чтобы вспомнить, с чего начинались наша государственность, наше правовое государство и наша таким трудом заработанная свобода, но и для того, чтобы обратиться к европейским ценностям и свободам.

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Три десятилетия назад волна освободительных настроений, охвативших Восточную Европу, взяла свое начало из жажды прав человека, доступных в свободном мире, и демократических свобод”, — сказал Ратас. ”Стоящие перед нами сегодня геополитические, экологические и технологические проблемы также завязаны на понимании человеком его свобод, возможностей и прав. Работая вместе со всей Европой, мы сможем решить эти проблемы так, чтобы создать новые возможности, расширить свободы и сохранить уважение к человеческому достоинству”, — подчеркнул премьер-министр.

Говоря о странах Западных Балкан и Восточном партнерстве, премьер-министр отметил, что эти страны и народы, работающие во имя демократических идеалов, прав человека и реформ, должны получить возможность стать частью разделяющей единые ценности европейской семьи. ”Северная Македония и Албания заслуживают шанса”, — сказал Ратас.

Говоря о достижении климатической нейтральности, Ратас отметил, что сегодня мы знаем как то, что эта цель достижима, так и то, что именно нам нужно сделать ради этого. ”Я рад, что Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды своим исследованием подтвердил уже возникшую во мне внутреннюю уверенность в том, что климатическая нейтральность является для Эстонии достижимой целью”, — сказал премьер-министр и напомнил, что Эстония, Латвия и Литва выступили с единым обращением к руководителям государств и правительств Европейского союза. ”Смысл нашего послания в том, что из-за масштаба климатических инвестиций было бы неправильно сокращать общий объем долгосрочного бюджета Европейского союза, а также те средства, которые позволят странам Балтии достичь поставленных целей”, — сказал Ратас.

По его словам, европейский анализ дальнейших необходимых шагов будет готов в следующем году. ”Весомые решения должны основываться на наилучшей осведомленности. Затем можно будет вносить конкретные предложения, которые должны быть реалистичными и осуществимыми, чтобы Европа действительно могла стать климатически нейтральной. Это показывает, что необходимо не только делать правильные вещи, но и делать их правильно”, — подчеркнул премьер-министр.

Ратас выразил уверенность в том, что переход на климатическую нейтральность открывает широкие возможности, которые нужно уметь разглядеть, он должен быть также нейтральным по отношению к технологиям и, по возможности, оправданным с точки зрения рынка.

”Пока у нас нет волшебной палочки в виде подходящих источников энергии, мы не должны отбрасывать возможности обеспечивать свою энергетическую безопасность при помощи подходящих конкретной стране чистых технологий. Мы также должны укреплять свою энергетическую безопасность и надежность поставок при помощи международных соединений”, — сказал премьер-министр. Он напомнил, что на этой неделе в Палдиски будет открыт соединяющий Эстонию и Польшу газопровод BalticConnector, и выразил надежду, что Эстония к середине следующего десятилетия присоединится к синхронизированной зоне Центральной Европы.

Ратас подчеркнул в своем докладе важность Rail Baltic для достижения климатической нейтральности и приверженность правительства этому проекту.

Говоря о цифровом внутреннем рынке ЕС, Ратас подчеркнул необходимость больше инвестировать в развитие технологических возможностей. ”Нам должно хватить смелости создать экономику данных, поддерживающую инновации, в таких важных секторах, как, например, энергетика, транспорт и здравоохранение”, — сказал Ратас. ”Европа должна найти решение также вопросам, связанным с экономикой данных, в сфере внешней торговли и внести юридическую ясность в вопросы развития искусственного интеллекта”, — сказал премьер-министр и отметил, что в следующем году в Рийгикогу поступит на рассмотрение эстонский законопроект об искусственном интеллекте.

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