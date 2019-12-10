Юри Ратас: мы должны укреплять свою энергетическую безопасность и надежность поставок

Говоря о странах Западных Балкан и Восточном партнерстве, премьер-министр отметил, что эти страны и народы, работающие во имя демократических идеалов, прав человека и реформ, должны получить возможность стать частью разделяющей единые ценности европейской семьи. ”Северная Македония и Албания заслуживают шанса”, — сказал Ратас.

Говоря о достижении климатической нейтральности, Ратас отметил, что сегодня мы знаем как то, что эта цель достижима, так и то, что именно нам нужно сделать ради этого. ”Я рад, что Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды своим исследованием подтвердил уже возникшую во мне внутреннюю уверенность в том, что климатическая нейтральность является для Эстонии достижимой целью”, — сказал премьер-министр и напомнил, что Эстония, Латвия и Литва выступили с единым обращением к руководителям государств и правительств Европейского союза. ”Смысл нашего послания в том, что из-за масштаба климатических инвестиций было бы неправильно сокращать общий объем долгосрочного бюджета Европейского союза, а также те средства, которые позволят странам Балтии достичь поставленных целей”, — сказал Ратас.

По его словам, европейский анализ дальнейших необходимых шагов будет готов в следующем году. ”Весомые решения должны основываться на наилучшей осведомленности. Затем можно будет вносить конкретные предложения, которые должны быть реалистичными и осуществимыми, чтобы Европа действительно могла стать климатически нейтральной. Это показывает, что необходимо не только делать правильные вещи, но и делать их правильно”, — подчеркнул премьер-министр.

Ратас выразил уверенность в том, что переход на климатическую нейтральность открывает широкие возможности, которые нужно уметь разглядеть, он должен быть также нейтральным по отношению к технологиям и, по возможности, оправданным с точки зрения рынка.

”Пока у нас нет волшебной палочки в виде подходящих источников энергии, мы не должны отбрасывать возможности обеспечивать свою энергетическую безопасность при помощи подходящих конкретной стране чистых технологий. Мы также должны укреплять свою энергетическую безопасность и надежность поставок при помощи международных соединений”, — сказал премьер-министр. Он напомнил, что на этой неделе в Палдиски будет открыт соединяющий Эстонию и Польшу газопровод BalticConnector, и выразил надежду, что Эстония к середине следующего десятилетия присоединится к синхронизированной зоне Центральной Европы.