28.02.2019, 12:30

Юри Ратас: экономика растет быстрее, чем прогнозировалось, уровень благосостояния жителей Эстонии повысился

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Департамент статистики обнародовал сегодня данные по экономическому росту за весь прошлый год. Усилиями наших замечательных предпринимателей и тружеников рост экономики был быстрее прогнозируемого и составил 3,9%, отмечает премьер-министр ЭР Юри Ратас.

Приводим его комментарий по поводу показателей экономического роста в полном объеме.

При этом рост экономики в последнем квартале года и вовсе составил целых 4,2%, обращает внимание Ратас.

Добавленная стоимость увеличилась в большинстве важных для нас секторов, например, в обрабатывающей промышленноси, секторе информационных технологий, транспортном и строительном.

Отдельно стоит отметить, что в конце года ускорился рост инвестиций, что является очень позитивным в плане долгосрочного развития. Всего инвестиции выросли за год на 3,3%, что является хорошим результатом в сравнении с предыдущими годами.

Сильный экономический рост означает, что эстонские предприятия смогли расширить свою деятельность, а уровень благосостояния жителей Эстонии повысился. На рынке труда занято почти 70% населения трудоспособного возраста, доход рабочей силы быстро вырос. Завтра мы узнаем, какой стала средняя зарплата в 2018 году.

Вчера и Европейская комиссия опубликовала рапорт по Эстонии, в котором одобрения удостоились наш быстрый экономический рост, эффективное администрирование налогов и благоприятная бизнес-среда. Сейчас отличное время для того, чтобы заниматься давно беспокоящими нас проблемами, такими, как региональное неравенство или поддержка инноваций. Так бы гарантируем Эстонии стабильное и вовлекающее все стороны экономическое развитие и в будущем”.

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