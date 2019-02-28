Юри Ратас: экономика растет быстрее, чем прогнозировалось, уровень благосостояния жителей Эстонии повысился

Приводим его комментарий по поводу показателей экономического роста в полном объеме.

При этом рост экономики в последнем квартале года и вовсе составил целых 4,2%, обращает внимание Ратас.

Добавленная стоимость увеличилась в большинстве важных для нас секторов, например, в обрабатывающей промышленноси, секторе информационных технологий, транспортном и строительном.

Отдельно стоит отметить, что в конце года ускорился рост инвестиций, что является очень позитивным в плане долгосрочного развития. Всего инвестиции выросли за год на 3,3%, что является хорошим результатом в сравнении с предыдущими годами.

Сильный экономический рост означает, что эстонские предприятия смогли расширить свою деятельность, а уровень благосостояния жителей Эстонии повысился. На рынке труда занято почти 70% населения трудоспособного возраста, доход рабочей силы быстро вырос. Завтра мы узнаем, какой стала средняя зарплата в 2018 году.

Вчера и Европейская комиссия опубликовала рапорт по Эстонии, в котором одобрения удостоились наш быстрый экономический рост, эффективное администрирование налогов и благоприятная бизнес-среда. Сейчас отличное время для того, чтобы заниматься давно беспокоящими нас проблемами, такими, как региональное неравенство или поддержка инноваций. Так бы гарантируем Эстонии стабильное и вовлекающее все стороны экономическое развитие и в будущем”.