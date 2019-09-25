Юри Ратас бизнесменам: мы должны приложить усилия к тому, чтобы стать более быстрыми, гибкими, эффективными и умными

Так, у правительственной комиссии по экономическому развитию в планах на ближайшие полгода обсудить возможность введения налоговых льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предложения по более оптимальной организации докторантуры в сфере предпринимательства и поддержку прикладных исследований, которые проводят предприятия. В первом квартале следующего года должна быть готова также программа развития НИОКР, инноваций и предпринимательства на 2021-2025 год, которая предложит возможности для научных и деловых кругов наилучшим образом объединить усилия. ”Это, несомненно, отличный источник потенциального роста и часть бизнес-плана государства”, — сказал премьер-министр. Важную роль в успехе эстонских экспортеров играет и экономическая дипломатия, которой уделено большое внимание в программе развития внешней политики. Рийгикогу должно рассмотреть этот документ еще в этом году.

Еще одной сферой, в которой государство и бизнес должны объединить усилия, является борьба с изменениями климата. ”По первоначальным оценкам, достижение климатической нейтральности к 2050 году для Эстонии технически возможно при условии сотрудничества частного, публичного и некоммерческого сектора, и при обдуманных инвестициях в долгосрочной перспективе является прибыльным делом. Объем необходимых инвестиций в настоящее время оценивается примерно в 16,7 миллиарда евро, 12,1 миллиарда из которых приходятся на долю частного сектора”, — сказал премьер-министр. Он добавил, что движение в сторону климатической нейтральности в перспективе помимо рабочих мест создает также предпосылки для реорганизации экономики и получения выгоды от проводимых изменений.

Ратас рассказал предпринимателям также об одобренном накануне правительством государственном бюджете на 2020 год и заверил, что коалиция остается верной консервативной бюджетной политике, краеугольным камнем которой является структурный баланс бюджета. В долгосрочной же перспективе увеличить гибкость государственного бюджета должна помочь его ревизия. ”Ревизия даст нам лучший обзор расходов государства и того, насколько хорошо они выполняют свое назначение. Социальные пособия должны достигать нуждающихся, субсидии для предпринимательства — ускорять экономический рост, школьная система — создавать всем людям хорошую стартовую позицию в жизни, инвестиции в инфраструктуру — делать наше передвижение более быстрым и удобным. Если выяснится, что какую-то публичную услугу можно оказывать на лучшем уровне или за меньшие деньги, значит нам необходимо внести нужные изменения. В результате, я надеюсь, мы получим бюджет, который максимально учитывает как наши возможности, так и потребности”, — пообещал премьер-министр.