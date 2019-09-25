25.09.2019, 12:49

Юри Ратас бизнесменам: мы должны приложить усилия к тому, чтобы стать более быстрыми, гибкими, эффективными и умными

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Юри Ратас бизнесменам: мы должны приложить усилия к тому, чтобы стать более быстрыми, гибкими, эффективными и умными
Valitsuse kommunikatsionibüroo

Премьер-министр Юри Ратас сказал, выступая на 21-й конференции Äriplaan, что эстонская экономика способна расти быстрее, но для этого и предприниматели, и сектор государственного управления должны приложить усилия, чтобы работать эффективнее.

По словам Ратаса, нашу экономику ждет определенное охлаждение, которое связано с глобальными тенденциями и сужающимися возможностями для экспорта. Однако успех Эстонии зависит в первую очередь от нас самих. ”Для более быстрого роста и использования наших возможностей эстонские предприниматели должны работать над повышением производительности и конкурентоспособности, расширяя свою деятельность на целевых рынках, продавая больше и за большие деньги. Напряженная ситуация на рынке рабочей силы вынуждает заниматься инновациями, автоматизировать и дигитализировать рабочие процессы, а снижение спроса — улучшать свои товары и услуги”, — сказал премьер-министр. ”Часто новые возможности возникают как раз в процессе решения проблем. В следующем году мы все должны приложить усилия к тому, чтобы стать более быстрыми, гибкими, эффективными и умными. В том числе и сектор государственного управления”, — добавил он.

В своей речи, носившей название ”Бизнес-план государства 2020”, Ратас подчеркнул, что государство готово всячески поддерживать инновации. ”Правительство хочет стать примером новаторского подхода, сотрудничать с продвинутыми предприятиями и вдохновлять частный сектор на то, чтобы также уделять больше внимания инновациям”, — заверил он.

Так, у правительственной комиссии по экономическому развитию в планах на ближайшие полгода обсудить возможность введения налоговых льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предложения по более оптимальной организации докторантуры в сфере предпринимательства и поддержку прикладных исследований, которые проводят предприятия. В первом квартале следующего года должна быть готова также программа развития НИОКР, инноваций и предпринимательства на 2021-2025 год, которая предложит возможности для научных и деловых кругов наилучшим образом объединить усилия. ”Это, несомненно, отличный источник потенциального роста и часть бизнес-плана государства”, — сказал премьер-министр. Важную роль в успехе эстонских экспортеров играет и экономическая дипломатия, которой уделено большое внимание в программе развития внешней политики. Рийгикогу должно рассмотреть этот документ еще в этом году.

Еще одной сферой, в которой государство и бизнес должны объединить усилия, является борьба с изменениями климата. ”По первоначальным оценкам, достижение климатической нейтральности к 2050 году для Эстонии технически возможно при условии сотрудничества частного, публичного и некоммерческого сектора, и при обдуманных инвестициях в долгосрочной перспективе является прибыльным делом. Объем необходимых инвестиций в настоящее время оценивается примерно в 16,7 миллиарда евро, 12,1 миллиарда из которых приходятся на долю частного сектора”, — сказал премьер-министр. Он добавил, что движение в сторону климатической нейтральности в перспективе помимо рабочих мест создает также предпосылки для реорганизации экономики и получения выгоды от проводимых изменений.

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Ратас рассказал предпринимателям также об одобренном накануне правительством государственном бюджете на 2020 год и заверил, что коалиция остается верной консервативной бюджетной политике, краеугольным камнем которой является структурный баланс бюджета. В долгосрочной же перспективе увеличить гибкость государственного бюджета должна помочь его ревизия. ”Ревизия даст нам лучший обзор расходов государства и того, насколько хорошо они выполняют свое назначение. Социальные пособия должны достигать нуждающихся, субсидии для предпринимательства — ускорять экономический рост, школьная система — создавать всем людям хорошую стартовую позицию в жизни, инвестиции в инфраструктуру — делать наше передвижение более быстрым и удобным. Если выяснится, что какую-то публичную услугу можно оказывать на лучшем уровне или за меньшие деньги, значит нам необходимо внести нужные изменения. В результате, я надеюсь, мы получим бюджет, который максимально учитывает как наши возможности, так и потребности”, — пообещал премьер-министр.

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