Юхан Партс не пожелал раскрывать размер своей зарплаты. Сколько же он зарабатывает?

Во времена, когда в Европейской счетной палате работала Керсти Кальюлайд, зарплата работника составляла около 20 000 евро плюс дополнительные выплаты и компенсации в размере 10 000 евро. Юхан Партс отметил, что эти цифры неверные.

На домашней странице Европейской счетной палаты указано, что месячная заработная плата члена палаты составляет 21 837 евро. Там также указано, что к ней могут прибавляться различные пособия, выплачиваемые исходя из персональной ситуации и размера семьи.

Как ранее писал Ärileht, для членов Европейской счетной палаты зарплата — не единственный доход, так как имеется множества дополнительных выплат и скидок, которые прилагаются к данной должности. Например, 15% от основной зарплаты доплачивается за то, что член палаты переезжает в Люксембург, где располагается учреждение.

Также дополнительные деньги платят за имеющихся детей, а сумма растет, когда ребенок достигает школьного возраста и если он учится где-то вне Люксембурга.

Для переезжающего в Люксембург члена Европейской счетной палаты также предусмотрены 40 000 евро на покрытие первичных расходов по переезду, а после окончания работы выплачивают 20 000 евро на переезд обратно на родину.

Юхан Партс является членом Европейской счетной палаты с 1 января 2017 года. Его рабочий договор закончится 31 декабря 2022 года.