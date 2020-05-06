Языковая инспекция обвиняет сайт дочерней фирмы Nordica в нарушении требований Закона о языке

Кроме Xfly языковая инспекция обнаружила подобные нарушения у PANAVIATIC AS, DIAMOND SKY OÜ и NyxAir OÜ.

Согласно Закону о языке, доступный общественности сайт зарегистрированного в Эстонии предприятия, НКО, целевого учредждения или FIE должен содержать хотя бы обобщающий текст на эстонском языке о сфере деятельности и предлагаемых услугах.

Инспекция попросила Regional Jet, PANAVIATIC AS, DIAMOND SKY OÜ и NyxAir OÜ в письменном виде сообщить о принятых мерах не позднее 14 сентября.

Regional Jet, дочерняя фирма приндлежащей Эстонскому Государству Nordic Aviation Grupp, сообщила 28 февраля о пополнении авиационного парка семью самолетами и раскрыла название нового бренда — Xfly.