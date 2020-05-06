Языковая инспекция обвиняет сайт дочерней фирмы Nordica в нарушении требований Закона о языке(7)
Языковая инспекция сделала Regional Jet, дочерней фирме Nordica, предписание о нарушении требований Закона о языке, так как сделанный для их нового бренда Xfly сайт доступен только на английском языке. Подобные предписания инспекция сделала и нескольким другим компаниям, оказывающим авиационные слуги в Эстонии.
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