Ярмарка труда: более 80 работодателей, информация для молодежи о работе на лето, компьютерные курсы для людей 50+

Перемены, происходящие на рынке труда, указывают на то, что некоторые рабочие места исчезнут, некоторые переведут в другие страны, и необходимо приобретать новые навыки. Ярмарка труда является хорошей возможностью найти новую работу, встретиться с консультантом по карьере, а также спланировать дальнейшее обучение.

На ярмарку также приглашаются работающие люди, которым Касса по безработице предлагает различные возможности обучения. Люди в возрасте 50+ приглашаются на компьютерный мастер-класс. Компьютерные навыки на рынке труда становятся все важнее, и поэтому необходимо обновить свои знания, освежить свою операционную систему. На ярмарке у работников Кассы по безработице можно будет узнать, какие возможности по компьютерному обучению предлагает Касса по безработице для работающих людей, с чего начать поиск курсов и что можно изучать.

На семинаре для молодежи молодые люди вместе с работодателями обсудят, что работодатели ожидают от молодых соискателей работы, как молодому человеку лучше всего найти путь к ним и что фирмы предлагают молодежи. Будет проходить игра, в которой разыграются места в молодежной дружине на лето.

На семинаре по карьере ”Наши люди — наши возможности 6.0” в этот раз представители различных поколений поделятся своим опытом и тем, как они справлялись со своими личными кризисами — будь то финансовые затруднения или серьезные и неожиданные перемены. Также расскажут, как удержать работников и подготовить их к будущему. Семинар будет транслироваться на сайте ERR. Выступления на семинаре по карьере будут сопровождаться сурдопереводом.