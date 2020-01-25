Япония интересуется проектом Rail Baltic

По словам Симонаса Крепшты, президент обсудил такие возможности на состоявшейся в швейцарском Давосе встрече с главой Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэдой.

"Они пристально следят за проектами Rail Baltic и синхронизации, готовы финансировать их на хороших условиях. Банк ждет, когда станет известно, сколько профинансирует Евросоюз (ЕС) и сколько странам Балтии придется доплатить самим. Тогда они будут готовы конкурировать за возможность финансирования оставшейся части проектов", — сказал Крепшта агентству BNS.

Железную дорогу Rail Baltic от Таллинна до Варшавы планируется проложить в срок до 2026 года, а отключить энергосети стран Балтии от постсоветской системы и синхронизировать их с сетями Западной Европы — до 2025 года.