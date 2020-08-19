Yandex.Taxi превратился в Yandex Go

Go появится на месте приложения Yandex.Taxi. Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, Yandex Go будет использовать все их ключевые технологии. Водители, выполняющие заказы сервисов, будут меньше работать "вхолостую" и не будут простаивать в ожидании заказов.

"Yandex Go позволяет людям решать любые задачи, связанные с передвижением по городу, быстро и точно в срок. Такси приезжает меньше чем за 5 минут, доставка вещей или документов в среднем занимает 20 минут. Благодаря технологиям и платформам внутри экосистемы Yandex мы делаем повседневные дела настолько лёгкими, что люди могут ими заниматься на бегу и параллельно с другими делами", — рассказывает Даниил Шулейко, генеральный директор группы компаний Yandex.Taxi.

Вместе с названием изменится интерфейс Yandex Go, но останется преемственность со стилем Yandex.Taxi.

Пользователям приложения Yandex.Taxi нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на Yandex Go. Для новых пользователей сервис Yandex Go уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.

Yandex.Taxi запустился в Таллинне в мае 2018 года. Сейчас им также можно воспользоваться в Тарту и Ида-Вирумаа. В начале этого года помимо поездок на такси в нем стала доступна функция доставки.