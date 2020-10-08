Yandex Go запустило в Эстонии дополнительное бесплатное страхование пассажиров и водителей

Региональный руководитель сервиса Стасис Брилис говорит: ”Сегодня мы стали первым онлайн-сервисом в стране, который ввел дополнительное бесплатное страхование поездок. Законодательство не требует этого от платформ, и в Эстонии почти нет ДТП, но мы хотим, чтобы пользователи и водители партнеров имели дополнительную уверенность и чувствовали себя защищенными. Мы находимся в постоянном контакте с государственными органами, включая Рийгикогу, Министерство экономики и коммуникаций, Таллиннскую городскую управу и муниципальную полицию, чтобы сделать рынок еще более прозрачным, безопасным и эффективным”.

Максимальная компенсация составляет 10 000 евро на человека. На эту сумму на время поездки застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир. Партнером программы стала крупная страховая компания Lloyd’s (представляет BUNDA). В случае ДТП пользователям нужно обратиться в службу поддержки в приложении Yandex Go. Водители могут написать в поддержку через своё водительское приложение. Программа страхования не заменяет, а дополняет обязательное страхование такси, за которое отвечают парки-партнеры.

Поездки для пользователей не подорожают: все платежи партнёру-страховщику сервис будет компенсировать за свой счёт. Yandex Go запустило сегодня такую же программу страхования в Латвии и Литве.

Сервис Yandex.Taxi появился в Таллинне в мае 2018 года. Сейчас им также можно воспользоваться в Тарту и Ида-Вирумаа. В августе приложение Yandex.Taxi превратилось в Yandex Go — в Эстонии оно объединяет сервис поездок по городу на такси, быструю доставку вещей и ”живое” расписание общественного транспорта.