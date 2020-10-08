08.10.2020, 18:44

Yandex Go запустило в Эстонии дополнительное бесплатное страхование пассажиров и водителей


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Yandex Go запустило в Эстонии дополнительное бесплатное страхование пассажиров и водителей
Фото: Yandex Go

Yandex Go запустило сегодня дополнительную программу страхования пассажиров и водителей партнеров в Эстонии. С 8 октября 2020 года дополнительная страховка автоматически распространяется на поездки, заказанные через приложения Yandex Go во всех городах страны, где доступен сервис. Это собственная инициатива компании.

Региональный руководитель сервиса Стасис Брилис говорит: ”Сегодня мы стали первым онлайн-сервисом в стране, который ввел дополнительное бесплатное страхование поездок. Законодательство не требует этого от платформ, и в Эстонии почти нет ДТП, но мы хотим, чтобы пользователи и водители партнеров имели дополнительную уверенность и чувствовали себя защищенными. Мы находимся в постоянном контакте с государственными органами, включая Рийгикогу, Министерство экономики и коммуникаций, Таллиннскую городскую управу и муниципальную полицию, чтобы сделать рынок еще более прозрачным, безопасным и эффективным”.

Максимальная компенсация составляет 10 000 евро на человека. На эту сумму на время поездки застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир. Партнером программы стала крупная страховая компания Lloyd’s (представляет BUNDA). В случае ДТП пользователям нужно обратиться в службу поддержки в приложении Yandex Go. Водители могут написать в поддержку через своё водительское приложение. Программа страхования не заменяет, а дополняет обязательное страхование такси, за которое отвечают парки-партнеры.

Поездки для пользователей не подорожают: все платежи партнёру-страховщику сервис будет компенсировать за свой счёт. Yandex Go запустило сегодня такую же программу страхования в Латвии и Литве.

Сервис Yandex.Taxi появился в Таллинне в мае 2018 года. Сейчас им также можно воспользоваться в Тарту и Ида-Вирумаа. В августе приложение Yandex.Taxi превратилось в Yandex Go — в Эстонии оно объединяет сервис поездок по городу на такси, быструю доставку вещей и ”живое” расписание общественного транспорта.

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