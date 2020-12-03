Yandex Go будет наказывать водителей за превышение скорости

Когда водитель выполняет заказ Yandex Go, водительское приложение с помощью GPS рассчитывает скорость автомобиля. Эта скорость сравнивается с максимально разрешённой по данным навигатора, который используется для построения маршрутов. Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие аномалии.
Региональный менеджер сервиса Стасис Брилис отмечает: ”Безопасность поездок была и остается для нас главным приоритетом. Мы постоянно разрабатываем и внедряем новые технологии в этой сфере. Мониторинг скорости уже доказал свою эффективность в других странах, значительно снизив количество случаев превышения. Мы готовы внедрять и другие наши разработки на рынке Эстонии”.
Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ водителя к заказам сервиса на некоторое время, а в случае повтора нарушений — навсегда.
Брилис добавляет: ”Цель — не бездумно наказывать, а напомнить тем водителям, кто случайно превышает скорость, о правилах и помочь более внимательно их соблюдать. Те же, кто неоднократно и умышленно нарушают скоростной режим, потеряют доступ к заказам нашего сервиса”.
В этом году сервис Yandex Go первый и единственный в Эстонии ввел по собственной инициативе бесплатное страхование пассажиров и водителей. Каждый человек в машине во время поездки, заказанной через платформу, дополнительно застрахован на сумму до 10 тысяч евро.
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