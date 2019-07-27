"Яндекс.Такси" впервые за четыре года получило прибыль

До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка. Во II квартале 2018 г. скорректированный убыток "Яндекс.Такси" составлял 1,88 млрд руб. (26,7 млн евро), к I кварталу 2019 г. сократился до 116 млн руб. (1,65 млн евро).

"Яндекс" объясняет выход в плюс ростом рентабельности своего сервиса заказа такси, но эффект снижен инвестициями в другие проекты: развитие доставки еды и беспилотных автомобилей. "Яндекс" относит к показателям "Яндекс.Такси" также доставку из кафе и ресторанов "Яндекс.Еда", доставку наборов для приготовления еды "Яндекс.Шеф" и подразделение, которое занимается беспилотниками.

Выручка "Яндекс.Такси" за апрель — июнь 2019 г. составила 8,8 млрд руб. (125 млн евро), она выросла год к году на 117%. За полугодие выручка составила 16,4 млрд руб. (233 млн евро, +129% год к году). Выросло число поездок, компания провела ряд мер по оптимизации, хорошие показатели были у корпоративного сегмента "Яндекс.Такси".