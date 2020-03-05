"Яндекс.Такси": мы соблюдаем законы Эстонии

"Мы соблюдаем требования локального законодательства в каждой стране, где доступен сервис. Перед запуском на рынке и после этого наша команда всегда тщательно изучает законы и вносит изменения в работу платформы согласно законодательству, если это необходимо", — сообщила пресс-служба Yandex.Taxi.

"В соответствии с действующими законами Эстонии — Законом об услугах информационного общества и Директивой об электронной коммерции 2000/31/EU - Yandex.Taxi — это сервис информационного общества, который отвечает за разработку программного обеспечения и предоставление услуг информационного общества.

В отличие от некоторых других игроков на эстонском рынке, мы не работаем с водителями напрямую и работаем только с партнерами — местными транспортными компаниями, которые предоставляют транспортные услуги на основании лицензии. Являясь сервисом информационного общества, в соответствии с законодательством Yandex.Taxi не обязан иметь специальную лицензию.

Согласно Закону об общественном транспорте наши партнеры, предоставляющие транспортные услуги в Эстонии, должны быть зарегистрированы на ее территории и иметь специальные разрешения. Они выполняют эти требованиям и обязаны соблюдать другие правила в рамках местного законодательства.